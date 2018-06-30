خامنئي: العقوبات الأمريكية هدفها تأليب الإيرانيين على حكومتهم

قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي اليوم (السبت) إن الضغوط الاقتصادية الأمريكية على إيران تهدف إلى تأليب الإيرانيين على حكومتهم.

وفقد الريال الإيراني ما يصل إلى 40 في المئة من قيمته منذ الشهر الماضي عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وقال إنه سيعيد فرض العقوبات على إيران وسيسعى للحد من صادراتها النفطية.

وقال خامنئي على موقعه الإلكتروني الرسمي "يمارسون ضغوطا اقتصادية لإحداث فرقة بين الأمة والنظام. سعى ستة رؤساء أمريكيين قبله لتحقيق هذا لكنهم يئسوا"، مشيرا إلى ترمب.

وخلال مراسم تخرج ضباط في الحرس الثوري اتهم خامنئي الولايات المتحدة ودولا خليجية عربية سنية تعتبر بلاده خصمها الرئيسي في المنطقة بمحاولة زعزعة الحكومة في طهران.

وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي "لو كانت أمريكا قادرة على التحرك ضد إيران لما احتاجت لتشكيل تحالفات مع دول رجعية رديئة السمعة في المنطقة لتطلب منها المساعدة في إثارة الاضطراب وزعزعة الاستقرار" في إيران.

وجاءت تصريحات خامنئي بعد احتجاجات استمرت ثلاثة أيام في طهران ومدن أخرى أغلق خلالها مئات التجار في منطقة سوق طهران (البازار) متاجرهم تعبيرا عن الغضب من انخفاض قيمة العملة المحلية. وينصب ولاء معظم هؤلاء التجار في العادة للقيادة منذ الثورة الإسلامية التي أطاحت بالشاه عام 1979.

وأظهرت صور لحفل التخرج نشرتها وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء ضباطا من خريجي الحرس الثوري وقد رسموا علم إسرائيل على نعال أحذيتهم.

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أن كبار مسؤولي الحكومة بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ورئيسا البرلمان والهيئة القضائية اجتمعوا لمناقشة العقوبات الأمريكية المنتظرة.

وقالت الوكالة "جرى بحث العديد من سيناريوهات التهديد المحتملة للاقتصاد الإيراني من جانب الحكومة الأمريكية وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للاستعداد لأي عقوبات أمريكية محتملة ومنع تأثيرها السلبي".

وأضافت أنه جرى بحث اتخاذ إجراءات لتحقيق الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بإنتاج البنزين، ضمن خطوات أخرى.

وذكر مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة طلبت من دول حليفة أن توقف كل واردات النفط الإيرانية اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني، وليس من المرجح أن تقدم استثناءات بينما تسعى إدارة ترمب لقطع التمويل عن إيران.