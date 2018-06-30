تظاهرات في نابلس لرفض صفقة القرن ولرفع ‘العقوبات’ عن غزة

تظاهر مئات الفلسطينيين (السبت)، في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية، للمطالبة برفض صفقة القرن، ورفع "العقوبات" التي فرضتها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون شعارات عدة منها: "إنهاء الاحتلال"، "رفض صفقة القرن"، "إنهاء الانقسام"، "الدفاع عن الحريات العامة"، "وقف الإجراءات العقابية ضد غزة".

وطالب المتظاهرون بتطبيق قرارات المجلس الوطني الفلسطيني الذي انعقد الشهر الماضي وطالب بوقف ورفع كافة الإجراءات العقابية التي اتخذتها السلطة ضد قطاع غزة.

مواقع التواصل الاجتماعي

وقال خالد منصور، القيادي في حزب "الشعب" وأحد المشاركين في المظاهرة، إن "الجميع مطالب بترتيب وتقوية جبهتنا الداخلية".

وأضاف منصور، "إذا كنا نريد افشال صفقة القرن التي ستستغل غزة من خلال الدخول من مدخل إنساني، فعلى القيادة الفلسطينية أن تساهم في تخفيف الوضع الإنساني في القطاع من خلال رفع الإجراءات العقابية التي تتخذها".

وفي 19 من مارس/ آذار الماضي، هدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد غزة "بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام".

وتبع تهديد عباس تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50% منها فقط، بداية مايو/أيار الماضي.

ويُقدّر عدد موظفي السلطة في قطاع غزة، بنحو 58 ألف موظف، حسب مؤسسة "الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان" (غير حكومية مقرها رام الله).

ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.

تظاهرات في نابلس (مواقع التواصل الاجتماعي)

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين والتي كان آخرها بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين أول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع.