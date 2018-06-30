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سياسة

ترمب: سأثير مع بوتين مسألة تدخل الروس في الانتخابات

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) والرئيس الروسي فلاديمير بوتين
30/6/2018

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (الجمعة) إنه سيثير قضية تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الأمريكية خلال اجتماعه المزمع مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي الشهر القادم.

وأضاف ترمب في حديث مع الصحفيين أنه سيبحث أيضا الصراعات في أوكرانيا وسوريا وقضايا دولية أخرى مع بوتين خلال قمة 16 يوليو تموز.

وتابع قائلا "سوف نتحدث عن أوكرانيا ونتحدث عن سوريا، سوف نتحدث عن الانتخابات، لا نريد أن يعبث أي شخص بالانتخابات".

ونفت روسيا تقييما لوكالات المخابرات الأمريكية يفيد بأن موسكو سعت للتدخل في الانتخابات الأمريكية عام 2016 لتعزيز فرص ترمب ليصبح رئيسا.

وبعد أن التقى ترمب مع بوتين لفترة وجيزة في فيتنام في نوفمبر تشرين الثاني عام 2017، تعرض لانتقادات في الولايات المتحدة بعدما قال إنه صدق بوتين عندما نفى التدخل الروسي.

وهنأ ترمب بوتين بالفوز في الانتخابات الرئاسية رغم تحذيرات من مستشاري الأمن القومي طالبته بعدم الإقدام على هذه الخطوة.

وتعرض ترمب لانتقادات على تهنئة بوتين، لكنه دافع عن نفسه مؤكدا أنه يجب التطبيع مع الروس.

وأضاف أن الروس قد يساعدون في حل العديد من القضايا، مثل كوريا الشمالية وسوريا وأوكرانيا وإيران وتنظيم الدولة وسباق التسلح.

المصدر : رويترز
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