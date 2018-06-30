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سياسة

المغرب.. احتجاجات ضد أحكام "قاسية" بحق نشطاء "الريف"

مظاهرات تندد بالأحكام على قادة حراك الريف في المغرب
مظاهرات تندد بالأحكام على قادة حراك الريف في المغرب
30/6/2018

لليوم الثالث على التوالي، شهد المغرب الجمعة احتجاجات ضد أحكام قضائية بحق نشطاء حراك الريف، وُصِفت بـالقاسية.

وشملت الاحتجاجات مدينتي وجدة (شمال شرق)، وخنيفرة (وسط)، وشارك فيها العشرات مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.

كما شهد محيط السفارة المغربية لدى العاصمة الفرنسية باريس، وقفة شارك فيها عشرات المواطنين المغتربين، رفعوا خلالها شعارات تطالب بـإنهاء حالة الاحتقان في الريف (منطقة شمالي البلاد)، وإطلاق سراح المعتقلين.

والثلاثاء الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، جنوب غرب العاصمة الرباط، أحكامًا بالسجن تراوحت بين سنة واحدة و20 سنة، بحق قادة ونشطاء في احتجاجات شهدتها البلاد منذ نهاية 2016، تركزت في مدينة الحسيمة (شمال)، وعُرفت بـحراك الريف

وفي وقت سابق الجمعة، تقدمت أحزاب معارضة في البرلمان بمقترح قانون للعفو العام الشامل عن المعتقلين.

ويحق للبرلمان في البلاد إصدار عفو عام، إلا أن أحزاب الائتلاف الحكومي (239 من أصل 395 مقعدًا) فضّلت النأي عن التدخل في عمل القضاء، ما قد يقوض المقترح.

المصدر : الأناضول
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