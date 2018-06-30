السيسي يقول إن مصر "على الطريق الصحيح" والإخوان يدعون للتوحد ضده

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (السبت) إن بلاده على "الطريق الصحيح" نحو إعادة بناء اقتصادها بعد أن كادت سنوات من عدم الاستقرار أن تدمر البلاد.

في الوقت نفسه دعت جماعة الإخوان المسلمين، المصريين، إلى التوحد في وجه الرئيس الحالي للبلاد، الذي لا تعترف الجماعة بشرعيته.

وقال السيسي في الكلمة التي بثها التلفزيون المصري في ذكرى مرور خمس سنوات على احتجاجات حاشدة ضد الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو/حزيران 2013.

السيسي: مصر واجهت تحديات من بينها غياب الاستقرار السياسي وهجمات "إسلاميين متشددين" وانهيار اقتصادي بعد "انتفاضة" 2011.

السيسي: لكل مصري ومصرية (بكل الموضوعية والإنصاف) الحق في الشعور بالفخر بما أنجزته بلاده في مواجهة هذه التحديات الثلاثة وفي وقت قياسي بما يقرب من تحقيق الإعجاز.

السيسي: احتياطي النقد الأجنبي بلغ 44 مليار دولار بينما بلغ معدل النمو 5.4 في المئة.

السيسي: النتائج المتحققة حتى الآن تشير إلى أن مصر تسير على الطريق الصحيح.

السيسي: مصر لا تتحمل تأخير تطبيق الإصلاحات رغم أنها مؤلمة.

السيسي: طريق الإصلاح الحقيقي صعب وقاس ويتسبب في كثير من المعاناة، لكن المعاناة الناتجة عن عدم الإصلاح أكبر وأسوأ.

إخوان مصر دعوا في بيان للتوحد في وجه "السيسي" جاء فيه:

الجماعة وصفت السنوات ما بعد "مرسي" بـ "القاحلة ".

الإخوان: أحداث 30 من يونيو 2013 شهدت إخراج مسرحية هزيلة غيرت وجه مصر من طريق ثورة يناير والتقدم والعزة إلى التسلط والقهر والقمع.

الإخوان: باب الثورة لا يزال مفتوحا، وميدانها لا يزال متسعًا لكل من أراد بمصر وأهلها خيرًا.

الإخوان: الفرصة ما زالت سانحةً للمصريين في التوحد والاجتماع على كلمة واحدة، ونبذ كل الخلافات.

الجماعة دعت إلى مزيد من الحراك السلمي لإنقاذ مصر.

الجماعة قالت في بيانها للمصريين "هلموا إلى ثورتكم من جديد، استردوا عافيتها، وصححوا مسارها حتى تعود مصر كما كانت حرة مستقلة آمنة".

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