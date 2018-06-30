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سياسة

الأردن يرسل مساعدات إنسانية لنازحين سوريين قرب الحدود

30/6/2018

قالت الحكومة الأردنية السبت إن الجيش الأردني بدأ في إيصال مساعدات إنسانية لآلاف النازحين السوريين الذين لجأوا لمنطقة قرب الحدود عندما اندلع قتال عنيف في جنوب سوريا هذا الشهر.

وقالت جمانة غنيمات، المتحدثة باسم الحكومة، لوكالة الأنباء الرسمية "هذه الخطوة تأتي انسجاما مع موقف الأردن الداعي إلى إعانة الأشقاء السوريين".

وتجمع آلاف من السوريين قرب معبر حدودي مغلق في وقت سابق السبت مطالبين بالسماح لهم بدخول الأردن التي أغلقت حدودها بعد أن شن الجيش السوري هجوما كبيرا هذا الشهر تسبب في تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حشودا ضخمة من المدنيين، كثير منهم نساء وأطفال، يتجمعون في مواجهة جنود أردنيين ودبابات تمركزت على طول الحدود المغلقة مع سوريا.

لاجئون سوريون يفرون من الغارات في إدلب إلى القرب من الحدود مع الأردن
لاجئون سوريون يفرون من الغارات في إدلب إلى القرب من الحدود مع الأردن

 

 

 

 

 

وطبقا للأرقام التي نشرتها الأمم المتحدة لم يتمكن عشرات الآلاف من النازحين، من بين أكثر من 160 ألف مدني نزحوا بسبب المعارك، من دخول الأردن وتوجهوا بدلا من ذلك غربا نحو الحدود مع إسرائيل.

وتدور اشتباكات عنيفة في مدينة درعا حيث يسيطر مسلحو المعارضة على شريط حدودي مع الأردن وسقطت عدة قذائف هاون داخل أراضي المملكة الأردنية لكن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

وتتزايد الضغوط على الأردن لتخفيف القيود على دخول اللاجئين حيث ينتقد البعض موقف المملكة تجاه السوريين الذين يرتبط كثير منهم بعلاقات قربى مع أردنيين يقيمون على الحدود.

وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي في تغريدة "فتحنا قلوبنا وبيوتنا ومدارسنا للأشقاء السوريين ونفعل ذلك واجبا. ماضون في تقديم كل ما نستطيع لنحو 103 ملايين شقيق بيننا ولمساعدة المدنيين في الجنوب على أرضهم. نبذل جهودا مكثفة لإنهاء المعاناة. لا يستطيع الأردن تحمل تبعات الأزمة وحده. هذه مسؤولية على المجتمع الدولي تحمُلِها مجتمِعاً".

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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