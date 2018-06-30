اتفاق على هدنة جديدة في الجنوب السوري

أعلن الجانب الروسي عن هدنة جديدة في جنوبي سوريا تتيح بدء مفاوضات للتوصل إلى تفاهم يوقف التصعيد ويثبت مناطق النفوذ بين الأطراف المتصارعة في جنوب سوريا.

وأعلن قيادي في المعارضة السورية المسلحة أنه تم التوصل إلى هدنة جديدة مدتها اثنتا عشرة ساعة مع الجانب الروسي في جنوبي سوريا من منتصف الليلة الماضية، ستتيح بدء مفاوضات للتوصل إلى تفاهم يوقف التصعيد ويثبت مناطق النفوذ بين الأطراف المتصارعة في جنوب سوريا.

وفي واشنطن قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة إن الولايات المتحدة ليس بوسعها تأكيد نبأ التوصل إلى وقف لإطلاق النار في جنوب سوريا، وقال "المعارك مستمرة في منطقة جنوب غرب سوريا حيث يواصل النظام وروسيا قصف المنطقة… الوضع لا يزال قاتما".

وتحقق قوات النظام السوري وحلفاؤها على ما يبدو انتصارات مهمة في شرق محافظة درعا، وقال الإعلام الرسمي إنهم دخلوا عدة بلدات.

وقال مسؤول بالمعارضة إن الخطوط الأمامية لقوات المعارضة انهارت.

وحولت قوات النظام السوري التي تدعمها قوة جوية روسية تركيزها إلى جنوب غرب البلاد الذي تسيطر عليه المعارضة منذ هزيمة آخر جيوب المسلحين ومنها الغوطة الشرقية القريبة من دمشق.

ومضى رئيس النظام السوري بشار الأسد في الهجوم برغم تنديدات الولايات المتحدة وتحذيراتها من "عواقب وخيمة".

وأبلغت الولايات المتحدة مسلحي المعارضة بأن عليهم ألا يتوقعوا دعما عسكريا لصد الهجوم.

ونسفت هذه الحملة اتفاق "خفض التصعيد" الذي تم بوساطة الولايات المتحدة وروسيا والأردن والذي ساهم في احتواء القتال إلى حد كبير في جنوب غرب البلاد منذ العام الماضي.

ومن جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعة إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في جنوب غربي سوريا.

وحثّ في بيان أصدره استيفان دوغريك، المتحدث باسم غوتيريش، المجتمع الدولي على التوحد لوضع نهاية لهذا الصراع الموسع، الذي يخاطر بمزيد من نزع الاستقرار في المنطقة وتفاقم الأزمة الإنسانية العميقة في سوريا والدول المجاورة.

وأعرب عن القلق العميق إزاء الهجوم العسكري في جنوب غربي سوريا، وخسائره المدمرة على المدنيين، وقال إن المنطقة الجنوبية الغربية من سوريا، جزء من اتفاق تهدئة متفق عليه بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة، بالعاصمة عمان في يوليو/تموز 2017.

ودعا غوتيريش، ضامني الاتفاق إلى الوفاء بالتزاماتهم، كما طالب جميع الأطراف باحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، وقانون حقوق الإنسان، وحماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بأمان وبدون عوائق.

وشدد على ضرورة التركيز على دفع العملية السياسية على أساس المشاورات الأخيرة التي عقدت في جنيف، مشيرا إلى أنه سيواصل مع مبعوثه الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بذل قصارى جهدهما سعيا لدفع العملية السياسية.

وفي 20 يونيو/ حزيران الحالي، أطلقت قوات النظام السوري بالتعاون مع حلفائها، هجمات جوية وبرية مكثفة على محافظة درعا السورية، وتقدمت بريف المحافظة الشرقي، وسيطرت على بلدتي بصرى الحرير وناحتة.

وإثر تكثيف النظام هجماته على المنطقة، اضطر أكثر من 150 ألف شخص إلى النزوح باتجاه الحدود الأردنية والإسرائيلية، فيما وصل عدد القتلى إلى 200 شخصا.

وتندرج محافظة درعا ضمن مناطق خفض التوتر الأربعة في عموم البلاد، التي توصلت إليها تركيا وإيران وروسيا، في مايو/ أيار 2017، في إطار مباحثات أستانة حول سوريا.