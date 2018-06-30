اتفاق سري بين الأمم المتحدة وميانمار لا يكفل منح الروهينغيا الجنسية

أفادت تقارير إخبارية أن الأمم المتحدة عقدت اتفاقا سريا مع ميانمار لا يكفل منح الروهينغيا العائدين لميانمار حقهم في الجنسية ولا حرية الحركة في البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أنها اطلعت على الاتفاق الذي لا يعطي للاجئي الروهينغيا العائدين إلى ميانمار ضمانات صريحة بمنحهم الجنسية.

وعقدت الأمم المتحدة اتفاقا مبدئيا مع ميانمار في نهاية مايو/أيار بهدف السماح لمئات الآلاف من المسلمين الروهينغيا الذين فروا إلى بنغلاديش بالعودة طواعية وبأمان إلى ميانمار لكنها لم تعلن تفاصيل الاتفاق.

وذكرت الوكالة أنها اطلعت على نسخة من مذكرة التفاهم المتفق عليها بين الأمم المتحدة وسلطات ميانمار. وتم تسريب المسودة أيضا على الإنترنت.

وكانت الجنسية وحقوق اللاجئين العائدين إلى ميانمار من نقاط الخلاف الرئيسية أثناء المفاوضات بشأن الاتفاق على السماح باستئناف دخول وكالات الأمم المتحدة إلى ولاية راخين المضطربة بعدما مُنعت من ذلك منذ أغسطس آب الماضي.

وتنص مذكرة التفاهم على أن "العائدين سيتمتعون بحرية الحركة مثل سائر مواطني ميانمار في ولاية راخين بموجب القوانين والقواعد المعمول بها".

لكن النص الذي اطلعت عليه الوكالة لا يكفل حرية الحركة خارج حدود ولاية راخين ولا تعديل القوانين والقواعد التي تمنع الروهينغيا في الوقت الراهن من التنقل بحرية.

ويقول زعماء الروهينغيا وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن الاتفاق لا يضمن الحقوق الأساسية للروهينغيا الذين فر نحو 700 ألف منهم إثر حملة عسكرية وصفتها بعض الدول الغربية بأنها "تطهير عرقي".

وقالت لورا هاي الباحثة في شؤون ميانمار بمنظمة العفو الدولية "إن عودة الروهينغيا إلى راخين في ظل الوضع الراهن تعني عودتهم إلى دولة فصل عنصري. مكان لا يمكنهم التنقل فيه بحرية ويواجهون صعوبات للحصول على خدمات المدارس والمستشفيات والأماكن التي يمكنهم التعويل عليها للعمل".

وأضافت "لا يوجد في هذه الوثيقة ما يقدم أي ضمانات بأن هذا سيتغير".

كانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وصفت مذكرة التفاهم بأنها "خطوة أولى وضرورية لتأسيس إطار عمل للتعاون" مع الحكومة.

وذكرت رويترز أنها تأكدت من محتوى مذكرة التفاهم عبر مصادر في منظمتين دوليتين غير حكوميتين.

وكُتبت مسودة يوم 30 من مايو/أيار اطلعت عليها رويترز قبل يوم من توقيع الاتفاق، لكن صياغة أجزاء رئيسية فيها تتسق مع إفادة قدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى دبلوماسيين ومنظمات غير حكومية وخطاب من المفوضية يشرح الاتفاق وتم تسليمه إلى اللاجئين في بنغلاديش.

قالت جماعات تدافع عن حقوق الإنسان ووكالات إغاثة إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اللذين قضيا شهورا في التفاوض بشأن الاتفاق، لم يحصلا على تنازلات قوية من حكومة ميانمار لا سيما في قضايا مهمة مثل الجنسية وحرية الحركة.

وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة إن سياسة المنظمة الدولية هي "عدم التعليق على وثائق مسربة".

وأضافت المتحدثة في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني "النقاش مستمر بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحكومة ميانمار بشأن إعلان نص مذكرة التفاهم".

ولا تشير مذكرة التفاهم إلى اللاجئين على أنهم من الروهينغيا وتطالب الحكومة "بإصدار وثائق هوية ملائمة لجميع العائدين وتوفير مسار واضح واختياري لحصول المستحقين على الجنسية".

لكن معظم زعماء الروهينغيا قالوا إنهم لن يعودوا من دون ضمانات بشأن الجنسية ورفضوا بطاقة التحقق القومية وهي وثيقة هوية بديلة تضغط ميانمار عليهم لقبولها.

وقالوا إنها تصنف السكان الذين عاشوا في البلاد طوال حياتهم على أنهم مهاجرون جدد ولا تسمح لهم بحرية التنقل.

وقال محب الله رئيس جمعية روهينغيا أراكان للسلام وحقوق الإنسان وهي منظمة تتخذ من مخيمات اللاجئين في بنغلاديش مقرا لها "نشعر بغضب شديد بسبب مذكرة التفاهم هذه. إنها لا تذكر مصطلح روهينغيا وتتحدث أيضا عن حرية الحركة داخل ولاية راخين لكن هذا أمر شديد الصعوبة بالنسبة لنا".

وأضاف أن مسؤولي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أبلغوا الروهينغيا بأن الاتفاق لا يتعلق إلا بالسماح بدخول وكالات الإغاثة لولاية راخين التي تقع في شمال البلاد. وقال محب الله "لن نقبل بمذكرة التفاهم هذه".