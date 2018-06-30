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سياسة

اتحاد "علماء المسلمين" يدعو العالم للتحرك من أجل "درعا" السورية

نازحون يركبون شاحنة محملة بمتعلقاتهم في ريف درعا، سوريا
نازحون يركبون شاحنة محملة بمتعلقاتهم في ريف درعا، سوريا
30/6/2018

طالب الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدول الإسلامية والعربية والأمم المتحدة، بإيقاف الجرائم التي يتعرض لها الشعب السوري في محافظة درعا.

وقال البيان الصادر عن الاتحاد (السبت).
  • الهجمات التي ينفذها نظام الأسد وحلفاؤه "تصل إلى جرائم حرب ضد الإنسانية".
  • من الضروري إيجاد حل يحقق للشعب السوري كرامته.
  • نناشد المنظمات الإنسانية والخيرية بالقيام بواجبها نحو المهجّرين وضحايا الحرب، ومساعدة الأردن في تحمل أعبائهم لتوفير ملاذ آمن لهم حتى يعودوا إلى بلادهم.
  • الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي القره داغي يعبر  عن "أسفه تجاه ما يحدث في درعا وعن تخاذل المجتمع الدولي عن القضية السورية".
  •  يندد الاتحاد بشدة بـ"الهجمات الوحشية ضد درعا وما حولها، حيث تظهر الصور والتقارير أن هذه الجرائم خطيرة جداً تصل إلى جرائم حرب ضد الإنسانية".
  • يطالب الاتحاد الأمم المتحدة والدول الإسلامية والعربية "بإيقاف الحرب المدمرة وإيجاد حل عملي مخلص يحقق للشعب السوري كرامته، وحقوقه المشروعة".
  • يطالب الاتحاد الدول الضامنة للهدنة "باحترام التزاماتها، وعدم استغلال الظروف لمزيد من القتل والغطرسة".
خلفيات:
  • قبل أسبوعين بدأت قوات النظام السوري بدعم من المليشيات التابعة لإيران وإسناد جوي روسي، عملية عسكرية للسيطرة على المناطق الخاضعة للمعارضة جنوبي سوريا.
  • تمكنت قوات النظام السوري من التقدم في عدد من البلدات شرقي درعا أبرزها "بصرى الحرير".
  • العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 97 مدنياً على الأقل، ونزوح أكثر من 150 ألف مدني للحدود السورية الأردنية في درعا، والشريط الحدودي مع الجولان الذي تحتله إسرائيل.
المصدر : الأناضول
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