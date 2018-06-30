ألمانيا تعرض مبادرة للحل السلمي على تحالف سوداني معارض

أعلن تحالف (نداء السودان) السوداني المعارض عن تلقيه عرضا من ألمانيا لوقف وإنهاء الحروب بالسودان، وتحقيق سلام شامل بالبلاد.

وأفاد بيان صادر عن التحالف – الذي يضم قوى سياسية وحركات مسلّحة معارضة – أن الحكومة الألمانية قدّمت مبادرة لقوى التحالف، لتحريك الحل السلمي الشامل في السودان، وإنهاء المعضلات التي تواجه خارطة الطريق.

وأضاف البيان، أنّ وفدا من رئاسة التحالف، عقد اجتماعاً مع ممثلين عن الحكومة الألمانية بالعاصمة برلين، جرت خلاله مناقشة الوضع السياسي بالبلاد.

وأوضح أن المبادرة الألمانية تهدف إلى تقديم حل سلمي بالتشاور مع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والنرويج وفرنسا والأمم المتحدة، كما ترمي أيضا لوقف وإنهاء الحروب في السودان، وتحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي فيه.

واتهم التحالف، في بيانه " النظام الحاكم في السودان بسد الأفق لرفضه الحل السلمي الشامل" دون تفاصيل إضافية حول الجزئية الأخيرة.

وأوضح البيان أن التحالف يجري مشاورات مع جميع القوى المعارضة، عقب مناقشة المبادرة الألمانية، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر أي تعقيب رسمي من الحكومة السودانية حول ما ورد في بيان التحالف المعارض.

وفي أبريل/ نيسان 2018، فشلت مفاوضات غير مباشرة، برعاية ألمانية، بين الحكومة السودانية، وحركتي العدل والمساواة وتحرير السودان/ جناح مناوي المسلحتين.

وفي 2016، وقّع قادة قوى تحالف (نداء السودان) بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على خارطة الطريق للسلام، التي دفعت بها وساطة أفريقية رفيعة المستوى، بيد أن التفاوض على الخارطة انهار بين الحكومة والتحالف، في أغسطس/ آب من العام نفسه.

ويضم التحالف أحزاب سياسية أبرزها؛ الأمة القومي، والمؤتمر السوداني إلى جانب فصائل مسلحة هي (الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال والعدل والمساواة برئاسة جبري إبراهيم وتحرير السودان/ جناح ميني مناوي وتحرير السودان/ عبد الواحد محمد نور.

ومنذ يونيو/ حزيران 2011، تقاتل، الحركة الشعبية – قطاع الشمال، الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).

ويشهد دارفور نزاعًا مسلحًا بين الجيش السوداني ومتمردين منذ 2003، خلَّف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.

ورفضت تلك الحركات الانضمام لوثيقة سلام برعاية قطرية، في يوليو/ تموز 2011، بينما وقَّعت عليها حركة التحرير والعدالة.