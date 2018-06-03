محامي ترمب: الرئيس يملك على الأرجح سلطة إصدار عفو عن نفسه

قال رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم الأحد إن الرئيس يملك على الأرجح سلطة إصدار عفو عن نفسه لكنه لا ينوي فعل ذلك.

وردا على سؤال عما إذا كان ترمب يملك سلطة العفو عن نفسه قال جولياني إن ترمب لا يعتزم إصدار عفو عن نفسه، لكن الدستور الأمريكي الذي يمنح الرئيس سلطة إصدار أوامر بالعفو "لم يقل إنه لا يستطيع أن يفعل ذلك".

وأبلغ جولياني محطة (إيه.بي.سي) التلفزيونية قائلا "سيكون سؤالا مطروحا. أعتقد أن إجابته ستكون في إطار ما يقوله الدستور".

وأضاف جولياني أن مسألة جلوس ترمب مع المحقق الخاص روبرت مولر تمثل أيضا "سؤالا مطروحا". ويحقق مولر في احتمال وجود تواطؤ بين روسيا وحملة ترمب للانتخابات الرئاسية في عام 2016 لكن طاقم محامي ترمب يميلون إلى عدم إجراء هذه المقابلة.

كما يحقق مولر فيما إذا كان ترمب سعى بشكل غير قانوني لعرقلة سير التحقيق في قضية التدخل الروسي.

ومن جانبه قال كيفين مكارثي زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس النواب لمحطة (سي.إن.إن) التلفزيونية يوم الأحد إنه لا ينبغي للرئيس أن يصدر عفوا عن نفسه.

من ناحية أخرى، قال جولياني إن الطرفين سيذهبان إلى المحكمة إذا حاول المحقق الخاص روبرت مولر استدعاء ترمب.

وقال جولياني (لإيه.بي.سي نيوز) السبت "إذا حاول مولر استدعاءنا فسوف نلجأ للمحكمة".

وإضافة إلى محاربة طلب الاستدعاء قال جولياني للمحطة التلفزيونية إن استراتيجية ترمب القانونية التي وردت في رسالة مفصلة لمولر في يناير/كانون الثاني ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز ما زالت قائمة.

وقال تقرير الصحيفة إن محامي ترمب قالوا في الرسالة في يناير/كانون الثاني إنه وفق السلطات المخولة للرئيس بما يتماشى مع الدستور الأمريكي فلا يمكنه عرقلة التحقيق.

وذكرت الرسالة التي كتبها المحاميان جون دود وجاي سيكولو إن الرئيس يتمتع بسلطة "إصدار أوامر بإنهاء التحقيق الذي تجريه وزارة العدل أو مكتب التحقيقات الاتحادي في أي وقت ولأي سبب".

وتابعت الصحيفة أن المحاميين كتبا في الرسالة لمولر إن الدستور يمنح الرئيس سلطة "إنهاء التحقيق أو حتى ممارسة سلطته بإصدار قرارات العفو" وهذا يعني إنه لا يمكنه تعطيل التحقيق بشكل غير قانوني.

وكانت الرسالة المؤلفة من 20 صحفة ردا على طلبات متكررة من مكتب مولر تطالب بسؤال ترمب. والمفاوضات بين محامي ترمب والمحقق الخاص بخصوص مقابلة محتملة مستمرة منذ ذلك الوقت.

وفي إطار التحقيق يبحث مولر احتمال أن تكون حملة ترمب الرئاسية تواطأت مع موسكو وأن ترمب حاول بعد ذلك تعطيل التحقيق.

ونفت روسيا أي تدخل، وقال ترمب مرارا إنه لم يكن هناك تواطؤ أو تعطيل للعدالة.

وكتب ترمب في تغريدة يوم السبت "متى ستنتهي خدعة مطاردة الساحرات باهظة الكلفة هذه؟"