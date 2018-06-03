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سياسة

ماتيس: تخفيف الضغط على كوريا الشمالية يتوقف على نزع السلاح النووي

وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس
3/6/2018

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يوم الأحد إن تخفيف الضغط على كوريا الشمالية لن يحدث إلا عندما تتخذ خطوات "يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها" تجاه نزع السلاح النووي.

وأضاف ماتيس أن القمة المقررة يوم 12 من يونيو/حزيران بين الرئيس دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون تواجه صعوبات كبيرة.

وأدلى ماتيس بهذه التصريحات قبل بدء اجتماع مع نظيريه الكوري الجنوبي والياباني على هامش منتدى أمني في سنغافورة.

وقال وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونغ يونغ موو إنه ينظر إلى اجتماع القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بتفاؤل حذر.

وقال وزير الدفاع الياباني إيتسونوري أونوديرا إنه يتطلع إلى اجتماع ناجح، لكنه أكد مرة أخرى على ضرورة نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق من شبه الجزيرة الكورية.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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