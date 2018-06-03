شاهد: غرق 9 مهاجرين قبالة سواحل أنطاليا التركية

لقي 9 مهاجرين غير نظاميين مصرعهم الأحد إثر غرق قارب كانوا على متنه قبالة سواحل ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وذكر خفر السواحل التركي، في بيان له، أنه تلقى بلاغًا فجر اليوم الأحد حول إمكانية تعرض قارب للخطر أو الغرق قبالة سواحل أنطاليا، في منطقة ديمرة.

وأشار البيان إلى أن خفر السواحل أرسل طائرة ومروحية وطرّادًا وأربعة قوارب إلى منطقة الحادث.

ولفت إلى أن طواقم خفر السواحل تمكنت من انتشال جثث تسعة مهاجرين، (رجلان وامرأة و6 أطفال).

وأشار إلى أن الطواقم تمكنت بالتعاون مع صيادين في المنطقة من إنقاذ خمسة أشخاص كانوا على متن القارب الغارق، فيما يجري البحث عن شخص آخر يُعتقد أنه مفقود.

وبحسب إفادات الناجين فإنه كان على متن القارب 14 أو 15 شخصًا قبل غرقه.