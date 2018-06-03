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سياسة|ألمانيا

شاهد: تعليق العمل بشكل كامل في مطار هامبورغ الألماني

3/6/2018

أعلنت الشركة المشغلة لمطار هامبورغ الألماني عن تعليق حركة التشغيل بشكل كامل في المطار طوال يوم الأحد بعد انقطاع الكهرباء لعدة ساعات.

وكتبت الشركة على تويتر أنها اضطرت إلى ذلك "بعدما لم يتم التمكن من إصلاح العطل". وأصيب المطار بالشلل بسبب انقطاع الكهرباء وتوقفت حركة اقلاع وهبوط الطائرات.

وقالت متحدثة إنه يتم إخلاء المطار، الواقع في ثاني أكبر مدينة ألمانية، بشكل كامل. واضطر آلاف الركاب إلى الانتظار في المطار على أمل أن يتمكنوا من الإقلاع.

وأشارت المتحدثة إلى أن سبب انقطاع الكهرباء يرجع إلى حدوث ماس كهربائي، ولفتت إلى أن مئات الركاب اضطروا إلى مغادرة المبنى.

ويعتبر مطار هامبورغ هو خامس أكبر مطارات ألمانيا ويرتاده أكثر من 17 مليون راكب سنويا. ويبلغ متوسط عدد الرحلات في المطار 200 رحلة يوميا.

وقالت السلطات إن جميع الفنيين يعملون من أجل استئناف تشغيل المطار.

المصدر : رويترز + وكالة الأنباء الألمانية
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