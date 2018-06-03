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سياسة|ألمانيا

شاهد: الشرطة الألمانية تطلق النار على رجل في كاتدرائية برلين

3/6/2018

قالت شرطة العاصمة الألمانية برلين إنها أطلقت النار على رجل اقتحم كاتدرائية برلين وهو يحمل سكينا.

وأضافت الشرطة أنه لا يوجد أي مؤشر على أن الحادث له دوافع سياسية.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الشرطة استُدعيت إلى الكاتدرائية، وهي مقصد سياحي شهير في وسط العاصمة، بعد مُشادة بين شخصين هناك.

وقالت الشرطة على تويتر إن أفرادها هرعوا إلى الموقع بعد أن اتصل موظف بكاتدرائية برلين بأجهزة الطوارئ ٌلإبلاغها بالحادث.

وأضافت "في كاتدرائية برلين بوسط المدينة أطلق زملاؤنا النار على شخص في حالة هياج بعد الساعة 1600 بقليل. أصيب الرجل في ساقه. رجاء تجنبوا ترويج الشائعات".

وأطلق شرطي النار على الرجل فأصابه في ساقه. وقالت الشرطة إن شرطيا أصيب أيضا. ولم تذكر تفاصيل بشأن كيفية وقوع الإصابات.

وأوضحت الشرطة أن كلا من المهاجم والشرطي نقلا إلى المستشفى للعلاج. وقالت إن نحو 100 شخص كانوا في الكاتدرائية في ذلك الوقت.

المصدر : رويترز
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