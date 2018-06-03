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سياسة|أفغانستان

تقرير: نحو نصف أطفال أفغانستان لا يذهبون للمدارس

3/6/2018

قال تقرير لمنظمات إنسانية اليوم الأحد إن نصف أطفال أفغانستان تقريبا لا يذهبون للمدارس جراء الصراع والفقر وزواج الأطفال والتمييز ضد الفتيات.

وأرغم انتشار أعمال العنف الكثير من المدارس على غلق أبوابها وتقويض المكاسب الهشة التي تحققت في تعليم الفتيات في دولة لم تطأ فيها قدم الملايين قط الفصول الدراسية.

وقال وزير التعليم مير واعظ بلخي في ندوة مفسرا دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة صمويل هول البحثية المستقلة إن نحو 3.7 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين سبعة و17 عاما أو 44% من الأطفال لم يلتحقوا بمدارس وبينهم 2.7 مليون فتاة.

وتمثل هذه الأرقام أول زيادة لأعداد الأطفال غير المدرجين بالمدارس منذ عام 2002.

وتعارض حركة طالبان، التي تسعى لطرد الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة منذ الإطاحة بها من الحكم عام 2001، تعليم الفتيات كما أرغمت تهديدات تنظيم الدولة عشرات المدارس على الإغلاق.

ودون ذكر طالبان أو تنظيم الدولة قال بلخي إن هناك "عدة أسباب" لعدم التحاق الأطفال بالمدارس.

وقال: "تعليم الأطفال أهم عناصر التنمية في جميع المجتمعات الإنسانية… إنه أهم أداة في مقاومة الحرب والفقر والبطالة".

وتقول جماعات الإغاثة إنه في أكثر الأقاليم تأثرا لا تذهب ما تصل إلى 85% من الفتيات إلى المدارس. ولم تذكر الجماعات فترة زمنية محددة أو تجري مقارنات.

وفي أبريل/نيسان من هذا العام أشعل مسلحون النيران في مدرستين وانتشرت أعمال العنف مما أدى إلى إغلاق مئات من المدراس الخاصة.

وقالت أديل خضر من اليونيسف، في التقرير: "العمل كالمعتاد ليس خيارا بالنسبة لأفغانستان إذا كنا نريد توفير حق التعليم لكل طفل".

وتابعت: "عندما لا يذهب الأطفال للمدرسة يزيد خطر تعرضهم لانتهاكات واستغلال وتجنيد".

وقالت زيوار من إقليم دايكندي وهو أحد أكثر أقاليم البلاد أمانا إنها كانت تذهب للمدرسة حتى بلغت الرابعة عشر من العمر.

وأضافت في الندوة: "يمكنني القراءة والكتابة. يمكن أن أكتب رسالة… أتعلم من الكتب. أريد أن أواصل دراستي. أريد أن أصبح طبيبة".

المصدر : رويترز
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