ترمب يعتزم استضافة إفطار للمسلمين بالبيت الأبيض

نقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية السبت عن مسؤول بالبيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترمب سيستضيف أول مأدبة إفطار له في البيت الأبيض الأربعاء المقبل بعدما تجاهل هذا التقليد العام الماضي.

وكان ترمب قد تعرض لانتقادات العام الماضي، بعدما قرر عدم استضافة الإفطار التي اعتاد الرؤساء السابقون منذ الرئيس الأسبق تنظيمه في البيت الأبيض خلال شهر رمضان.

ولم يكن هذا أول قرار مثير للجدل يتخذه ترمب يتعلق بالمسلمين.

وتعرض ترمب لانتقادات عديدة بسبب العديد من تصريحاته وسياساته حيال المسلمين، ومن بينها فرضه حظرا على سفر المواطنين من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة من دخول الولايات المتحدة.

وكان ترمب قد دعا خلال حملته الانتخابية إلى فرض حظر "كامل" على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.