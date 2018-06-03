السعودية تفرج عن 8 أشخاص اعتقلوا في حملة على نشطاء

قالت وكالة الأنباء السعودية (السبت) إن المملكة أعلنت الإفراج المؤقت عن ثمانية أشخاص متهمين بالتواصل والتعاون مع منظمات وأفراد معادين للسعودية واستمرار حبس تسعة آخرين.

وأوضحت النيابة العامة أنها استجوبت المتهمين الذين ألقي القبض عليهم الشهر الماضي، والذين تقول جماعات حقوقية دولية إنهم نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة.

وقالت النيابة في بيان إن المتهمين أقروا بقيامهم "بالتواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة… تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا… تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج".

ولم يحدد البيان هوية المحتجزين.

وذكر البيان أن من بين 17 شخصا ألقي القبض عليهم، سيتم الإفراج مؤقتا عن ثمانية بينهم خمس نساء وثلاثة رجال. وسيستمر توقيف تسعة متهمين، خمسة رجال وأربع نساء "بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف".

وأفادت جماعات دولية مدافعة عن حقوق الإنسان باحتجاز ما لا يقل عن 11 ناشطا في الأسبوعين الماضيين، أغلبهم من النساء اللاتي طالبن سابقا بحق المرأة في قيادة السيارة، وإلغاء نظام ولاية الرجل، والذي يستدعي أن تحصل المرأة على موافقة ولي أمرها على قرارات مهمة.

ودعت الأمم المتحدة السعودية يوم الثلاثاء إلى تقديم معلومات عن النشطاء المحتجزين وضمان حقوقهم القانونية.

ورحب الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اليوم الأحد ببيان النيابة العامة وحذر "من الجماعات والأفراد المناوئين للدولة والذين يستهدفون أمنها واستقرارها ويسعون لإثارة الفتنة وزعزعة الصف من خلال أجندات حاقدة وتواصل مع دول ومنظمات معادية".

وحظي قرار رفع حظر قيادة النساء للسيارات في المملكة، والمقرر أن يبدأ في 24 يونيو/حزيران، بإشادة بوصفه دليلا على اتجاه تقدمي لكن الاعتقالات الأخيرة أفسدت هذه الصورة.

وأعلنت الحكومة قبل أسبوعين احتجاز سبعة أشخاص للاشتباه في اتصالهم بكيانات أجنبية وعرض دعم مالي على "عناصر معادية" وقالت إن السلطات تسعى للقبض على مشتبه بهم آخرين لم تذكر أسماءهم.

وفي الأسبوع الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن السعودية أطلقت سراح أربعة نشطاء يدافعون عن حقوق المرأة. ولم تتضح شروط إطلاق سراحهم.

وقال نشطاء ودبلوماسيون إن موجة الاعتقالات الجديدة ربما يكون الهدف منها استرضاء عناصر محافظة معارضة للخطوات التي توصف بالإصلاحية، والتي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وأضافوا أنها قد تكون أيضا رسالة إلى النشطاء لعدم تقديم مطالب لا تنسجم مع برنامج الحكومة.

ووصفت وسائل إعلام تدعمها الدولة هؤلاء المحتجزين "بعملاء السفارات" مما أثار حفيظة دبلوماسيين في المملكة الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة.