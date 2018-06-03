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سياسة|الجزائر

الدفاع الجزائرية: انحراف طائرة عسكرية وإصابة طاقمها

طائرة عسكرية جزائرية من نوع " هيركول سي 130"
طائرة عسكرية جزائرية من نوع " هيركول سي 130"
3/6/2018

قالت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر إن طائرة عسكرية من نوع "هيركول سي 130″، انحرفت (الأحد) عن مسارها بمدرج القاعدة العسكرية الجوية بولاية بسكرة جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته في موقعها الرسمي على الإنترنت، أن الطائرة كانت خالية من الركاب، وأن الحادث تسبب في إصابة طاقم الطائرة بجروح طفيفة، وتمّ التكفل بهم على الفور، بالإضافة إلى تسجيل أضرار مادية للطائرة.

وأشارت إلى أن القيادة العليا للجيش الجزائري، أمرت بفتح تحقيق للكشف عن الملابسات المحيطة بهذا الحادث.

وأفادت تقارير إخبارية بإصابة 8 أشخاص بجروح في حادث انحراف الطائرة العسكرية التي دخلت حيز الخدمة عام 1981.

وقال تلفزيون "النهار" الجزائري (غير حكومي) إن الطائرة، التي كانت في مهمة تدريبية، انحرفت عن مسارها، اثناء هبوطها على أرضية المطار.

يشار أن 257 شخصا أغلبهم من العسكريين، قتلوا في تحطم طائرة عسكرية من نوع " إليو شين" في أبريل/ نيسان الماضي، بعد لحظات من إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري القريب من العاصمة الجزائرية.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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