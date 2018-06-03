إثيوبيا تعيد بناء قواتها البحرية بعد سنوات من تفكيكها

قالت وسائل إعلام تابعة للدولة في إثيوبيا إنها تعتزم بناء قوة بحرية في إطار إصلاحات عسكرية.

ولا تملك إثيوبيا أي سواحل بحرية وفقدت إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر بعد انفصال إرتيريا عام 1991 التي كانت إقليما إثيوبيا.

وسرحت إثيوبيا قواتها البحرية عقب الانفصال الذي جاء بعد حرب من أجل الاستقلال استمرت 30 عاما. ومع ذلك تملك إثيوبيا معهدا لتدريب البحارة.

ونقلت هيئة فانا الإذاعية عن رئيس الوزراء أبي أحمد قوله خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين "بعد الجهود التي بُذلت لبناء دفاعنا الوطني بنينا واحدة من أقوى القوات البرية والجوية في أفريقيا.علينا أن نبني قدرات قواتنا البحرية في المستقبل".

وأبرمت إثيوبيا والسودان اتفاقا في مايو/أيار يسمح لأديس أبابا بأخذ حصة في بور سودان أكبر ميناء بحري سوداني لتنويع منافذها وتقليص رسوم الموانئ.

وأُبرم الاتفاق بعد يومين من توصل إثيوبيا لترتيب مماثل بشأن ميناء جيبوتي الذي يعد بوابة جيبوتي الرئيسية للتجارة.

ولم تذكر هيئة فانا أي تفاصيل أخرى ولكنها نقلت عن رئيس الوزراء قوله إن الإصلاحات العسكرية لابد "أن تأخذ في اعتبارها العالم الذي يتغير بشكل سريع والوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في إثيوبيا". ولم يتسن الاتصال بمتحدث باسم الحكومة للتعليق على أسباب بناء إثيوبيا قوة بحرية.