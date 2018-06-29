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سياسة

محكمة إسرائيلية تلزم السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات لعملاء الاحتلال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
29/6/2018

في سابقة قضائية، ألزمت محكمة إسرائيلية السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات مالية لمعتقلين لدى الأمن بالضفة الغربية، متهمين بالتخابر لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية اليوم (الجمعة) إن المحكمة المركزية في القدس ألزمت السلطة الفلسطينية بدفع تعويضات مالية لاثنين وخمسين من العملاء تم سجنهم بتهمة التخابر مع الاحتلال.

وأشارت إلى أن المحكمة ألزمت السلطة الفلسطينية بدفع 13 مليون شيكل (3.5 مليون دولار أمريكي) لصالح مقدمي الدعاوى.

ولم يسبق لمحكمة إسرائيلية أن أصدرت قرارا مشابها.

وتعتقل أجهزة الأمن الفلسطينية مشتبهين بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية يقومون بجمع معلومات ذات طابع أمني.

ولم يصدر تعقيب رسمي فلسطيني على هذا القرار غير المسبوق.

المصدر : الأناضول
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