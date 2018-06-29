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سياسة|ماليزيا

ماليزيا تجمد الحسابات المصرفية لحزب نجيب عبد الرزاق

نجيب عبد الرزاق ـ رئيس وزراء ماليزيا السابق
نجيب عبد الرزاق ـ رئيس وزراء ماليزيا السابق
29/6/2018

قالت وسائل إعلام "الجمعة" إن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع في ماليزيا جمدت الحسابات المصرفية للحزب السياسي الذي سبق أن تزعمه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بحسب وكالة رويترز.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التحقيقات بشأن فضيحة اختلاس خاصة بصندوق التنمية الماليزي الذي تديره الدولة.

ويعتقد أن حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي تزعمه نجيب تلقى أموالا من صندوق التنمية، وهي قضية محل تحقيقات في قضايا غسل أموال فيما لا يقل عن 6 دول.

وأعادت ماليزيا فتح التحقيق بشأن "الصندوق" الشهر الماضي بعد فوز غير متوقع لتحالف مهاتير محمد الذي هزم التحالف الذي يقوده حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو والذي ظل يحكم البلد لما يزيد على 60 عاما حتى الشهر الماضي.

وتقول السلطات الأمريكية إن ما يزيد على 4.5 مليار دولار جرى اختلاسها من الصندوق وإن نحو 700 مليون دولار تم تحويلها إلى الحساب المصرفي الخاص برئيس الوزراء السابق.

وينفي نجيب ارتكاب أي مخالفات وأصر في مقابلة أجريت معه الأسبوع الماضي، مصرا على أن السبعمائة مليون دولار كانوا تبرعا من السعوديين.

وكانت الشرطة الماليزية قد داهمت مقرات تابعة لنجيب عبد الرزاق، وصادرت ممتلكات تتراوح قيمتها الإجمالية مليار رنغيت.

المصدر : رويترز
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