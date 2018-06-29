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سياسة

قادة الاتحاد الأوربي يتوصلون إلى اتفاق بشأن الهجرة

قادة الاتحاد الأوربي خلال اجتماعهم في بروكسل
قادة الاتحاد الأوربي خلال اجتماعهم في بروكسل
29/6/2018

توصل زعماء الاتحاد الأوربي إلى اتفاق بشأن الهجرة بعد محادثات فوضوية استمرت نحو 10 ساعات في بروكسل.

وقال رئيس المجلس الأوربي دونالد توسك، والذي ترأس المحادثات "اتفق زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ 28 على نتائج القمة ومنها قضية الهجرة"، دون ذكر تفاصيل.

وبحسب تقارير إخبارية فإن قادة الاتحاد الأوربي كانوا يدسون متقرحا بشأن إنشاء مراكز مغلقة للمهاجرين داخل الاتحاد الأوربي، ومراكز لمعالجة طلبات اللجوء، في إطار سعيهم لتحقيق إنفراجة بشأن الهجرة.

وبموجب الاقتراح، يمكن أن تسمح دول الاتحاد الأوروبي على أساس طوعي بإنشاء مراكز مغلقة على أراضيها لمعالجة طلبات المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر.

من جانبها وصفت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاتفاق بأنه دلالة طيبة، لكنها أقرت باستمرار وجود خلافات عميقة بين الدول الأعضاء.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقال إن التوصل إلى اتفاق يوضح ترجيح "التعاون الأوروبي" على المصالح القومية.

وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوسيبي كونتي عن راض عن الاتفاق بشأن الهجرة قائلا إن إيطاليا لم تعد وحدها، ومضيفا أن روما ستقرر لاحقا ما إذا كانت ستستضيف مراكز للمهاجرين.

وكانت إيطاليا أعاقت في وقت سابق التوصل إلى أي اتفاق خلال القمة ما لم ينفذ الشركاء الأوروبيون مطالبها بأن تتقاسم دول الاتحاد الأوروبي تكاليف وأعباء التصدي للمهاجرين الذين يجري إنقاذهم في البحر المتوسط.

المصدر : الألمانية + رويترز
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