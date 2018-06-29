شاهد: تايلاند تواصل البحث عن "أصحاب الكهف"

طلب رئيس وزراء تايلاند، برايوت تشان أوتشا، اليوم الجمعة، من أسر فريق كرة قدم من الشباب محاصر في كهف بشمال تايلاند، "بالتمسك بإيمانها"، فيما دخلت عملية البحث يومها السابع.

وقال برايوت للأسر، التي تقيم في مخيمات خارج الكهف، خلال أول زيارة له للموقع "تمسكوا بإيمانكم. أعتقد أنهم أقوياء. سينجحون في الخروج".

وأضاف، مازحا، في إشارة إلى شاطئ (باتايا) المشهور في تايلاند، في محاولة لتخفيف التوترات "ثقوا في أبنائكم. ثقوا في المسؤولين. عندما يخرجون، سوف اصطحبهم جميعا إلى باتايا".

ويبحث مسؤولون تايلانديون، اليوم عن سبل بديلة لإنقاذ فريق كرة القدم، الذي يُعتقد أنه عالق في كهف منذ أسبوع في شمالي البلاد.

وبدأت عملية البحث يومها السابع دون أي علامة على وجود المجموعة المفقودة، حيث عرقلت الأمطار الغزيرة جهود الإنقاذ.

وغمرت أمطار غزيرة مستمرة الكهف الواقع في إقليم شيانغ راي شمالي بانكوك بالقرب من الحدود مع ميانمار، ويعتقد أن فريقا محليا لكرة القدم محاصر داخله.

وقال نارونجساك اوسوتاناكورن، حاكم شيانغ راي للصحفيين: "نفكر في وضع خطة بديلة لخطتنا. لقد تراجع منسوب المياه لكنه لا يزال مرتفعا جدا."

وتتمثل الخطة الأصلية في حفر الكهف لتجفيفه، في حين أن الخطة البديلة تتمحور حول العثور على مدخل جديد إلى الكهف وإرسال عمال الإنقاذ من خلاله، وفقا لنارونجساك.

وتم تركيب مضخات المياه في وقت مبكر خلال مهمة الإنقاذ لكن المسؤولين كانوا قادرين فقط على حفر ثقوب في وقت متأخر من أمس الخميس.

وتم نشر جنود للعثور على مدخل بديل سيرا على الأقدام، بمساعدة طائرات مسيرة.

ويوم السبت الماضي، قرر نحو 12 من الفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما زيارة الكهف بعد جلسة تدريبية، واختفوا عن الأنظار منذ ذلك الحين.

وقال مسؤولون إن آثار بصماتهم وآثار أقدامهم التي عثر عليها داخل الكهف هي علامة جيدة على أنهم ربما ما زالوا على قيد الحياة.