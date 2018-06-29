رويترز: تقارير أردنية عن التوصل لوقف إطلاق نار في جنوب سوريا

نقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي أردني (الجمعة) قوله إن هناك تقارير مؤكدة عن التوصل إلى وقف لإطلاق نار في جنوب سوريا سيفضي إلى "مصالحة" بين المعارضة وقوات الحكومة السورية.

لكن مسؤولا بالخارجية الأمريكية قال إنه لا يمكنه تأكيد تقارير وقف إطلاق النار في جنوب سوريا.

ولم يذكر المصدر الذي تحدث لـ "رويترز" مزيدا من التفاصيل عن التقارير التي تحدثت عن الاتفاق في المنطقة التي تشن فيها قوات الحكومة السورية هجوما منذ الأسبوع الماضي لاستعادة أراض تسيطر عليها المعارضة.

وتسببت المعارك بين قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة في درعا في إثارة المخاوف من وقوع كارثة إنسانية.

وقالت جمانة غنيمات، وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة الأردنية في وقت سابق لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "الأردن ترحب بأي اتفاق للهدنة والتهدئة حفاظا على أرواح المدنيين وخصوصا الأطفال والنساء".

ودفع هجوم جيش النظام السوري عشرات الآلاف من الأشخاص للنزوح نحو الحدود مع الأردن وآلافا آخرين نحو الحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وتقول إسرائيل والأردن إنهما لن تسمحا بدخول لاجئين.

وقالت غنيمات: "البحث والتواصل لم يتوقفا مع جميع الأطراف لإنجاح مساعي وقف التصعيد العسكري".

وتابعت قائلة: "الأردن ترحب بأي حل لحقن الدماء وعدم تشريد المزيد من المدنيين من الإخوة السوريين".

وتوسطت الأردن في محادثات بين الجيش السوري الحر، الذي يضم جماعات للمعارضة المسلحة، والروس بشأن اتفاق سينهي القتال في مقابل إعادة سيادة الدولة على محافظة درعا.

وجددت غنيمات التأكيد على رفض المملكة السماح للاجئين سوريين بالعبور لبلادها وقالت: "الأردن بإمكانياتها المحدودة وأزمتها المالية الخانقة لا تستطيع تحمل المزيد من الأعباء باستقبال الأشقاء السوريين، لكنها على استعداد تام للتعاون مع الأمم المتحدة للقيام بدورها من دون فتح الحدود".

وتستضيف الأردن بالفعل ما يزيد عن 666 ألف لاجئ مسجلين لدى الأمم المتحدة.