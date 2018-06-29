تفاصيل مقتل خمسة أشخاص داخل مقر صحيفة أمريكية

فتح مسلح النار، الخميس، داخل قاعة للأخبار في إحدى صحف أنابوليس عاصمة ولاية ماريلاند الأمريكية موديًا بحياة خمسة موظفين في هجوم أكدت الشرطة أنه "استهدف الصحيفة" تحديدا.

وفيما يلي أبرز التفاصيل عن الحادث:

– منفذ الاعتداء على صحيفة "كابيتال غازيت" والذي تم اعتقاله هو رجل بالغ وأبيض البشرة من سكان ماريلاند بحسب مسؤولين.

– روى أحد الصحفيين الذين كانوا موجودين أثناء حصول إطلاق أن المهاجم "أطلق النار عبر الباب الزجاجي للمكتب على العديد من الموظفين".

– قتل خمسة أشخاص ، وأصيب اثنان بجروح طفيفة بحسب مسؤول في شرطة المقاطعة.

– مجموعة "بالتيمور صن" التي تملك "كابيتال غازيت" قالت عن مطلق النار المشتبه به أنه يدعى جارود راموس وهو شخص لديه خلاف منذ مدة طويلة مع الصحيفة إثر تقرير نشرته في 2011 غطت عبره "قضية جنائية ضده".

– لم تتمكن الشرطة بعد من تحديد دوافع المهاجم، لكنها قالت إنها تعلم أن الصحيفة تلقّت تهديدات في وقت سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

– مسؤول في إنفاذ القانون بالولاية قال إن إطلاق الرصاص في أنابوليس يعامل كحادثة محلية لا تتعلق بالإرهاب.

– كشفت الصحيفة عن هويات الخمسة من موظفيها القتلى وهم: ريبيكا سميث من قسم المبيعات، والكاتبة الصحفية ومراسلة الأخبار المحلية، ويندي وينترز، والمراسل الرياضي المخضرم جون ماكنمارا، وكاتب الافتتاحيات جيرالد فيشمان، والمحرر وكاتب العمود روب هياسين.

– أوضحت الصحيفة في تغريدة عبر تويتر أن مطلق النار سبق أن رفع دعوى تشهير ضد الصحيفة وأحد كتابها في عام .2012

– الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كتب في تغريدة عقب الحادث: "صلواتي مع الضحايا وأسرهم. أشكر فرق التدخل السريع المتواجدة حاليا في الموقع".

– الناطقة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز قالت على تويتر: "الهجوم العنيف على صحافيين بريئين يؤدون عملهم هو هجوم على كل أمريكي".

– العضو في مجلس شيوخ الولاية كريس فان هولين قال: "قلبي مع عائلات وأصدقاء وأحباء الضحايا في وقت نتابع هذا الوضع المريع. علينا أن نقف يدا واحدة لإنهاء العنف".

– رئيس مجلس النواب بول راين أن قال: "الاعتداء الجنوني على صحيفة في ماريلاند اليوم هو أمر مثير للغثيان. فليبارك الله هؤلاء الصحافيين".

– أظهرت دراسة صدرت مؤخرا أن الأمريكيين يملكون 40% من الأسلحة النارية في العالم رغم أنهم لا يشكلون سوى 4% من سكانه.

– من بين 857 مليون سلاح ناري يملكه مدنيون، هناك 393 مليونا في الولايات المتحدة وحدها بحسب "إحصائية الأسلحة الفردية".