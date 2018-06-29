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سياسة|الولايات المتحدة

تعرف على عمليات إطلاق النار الأكثر دموية بأمريكا في السنوات الأخيرة

مقتل 5 أشخاص بالرصاص في صحيفة بولاية ماريلاند الأمريكية
مقتل 5 أشخاص بالرصاص في صحيفة بولاية ماريلاند الأمريكية
29/6/2018

قتل مسلح أطلق النار عبر باب زجاجي وأمطر غرفة الأخبار بالرصاص في صحيفة محلية بعاصمة ولاية ماريلاند الأمريكية، 5 أشخاص وأصاب آخرين، في حادث لم تعرف دوافعه.

وقال زعماء سياسيون في المنطقة إن السلطات اعتقلت المشتبه به، وقال مسؤول في إنفاذ القانون إن إطلاق الرصاص في أنابوليس، عاصمة ولاية ماريلاند الأمريكية، يعامل كحادثة محلية لا تتعلق بالإرهاب.

وفيما يلي أبرز عمليات إطلاق النار الأكثر دموية بالولايات المتحدة في السنوات الأخيرة:

* في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2017، فتح ستيفن بادوك (64 عاما) النار من الطابق الثاني والثلاثين لفندق ماندالاي باي على حشد في أسفل المبنى كان يحضر حفلا موسيقيا في لاس فيغاس (ولاية نيفادا، غرب) ما أسفر عن سقوط 58 قتيلا وحوالي500 جريح.

وتبنى تنظيم الدولة بسرعة حادثة إطلاق النار الذي أوقع أكبر عدد من القتلى في حادثة من هذا النوع في تاريخ الولايات المتحدة، لكن الشرطة لا تملك حتى اليوم أي دليل يربط بين التنظيم وبادوك، الذي انتحر.

* في 12 من يونيو/حزيران 2016 قام الأمريكي من أصل أفغاني عمر متين بقتل 49 شخصا وأصاب 50 بجروح في ملهى ليلي لمثليي الجنس في ولاية فلوريدا، في أسوأ اعتداء في الولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

* وفي 14 من ديسمبر/كانون الأول 2012 قتل شاب 26 شخصا بينهم 20 طفلا في مدرسة ساندي هوك في نيوتاون (كونيتيكت، شمال شرق الولايات المتحدة) قبل أن ينتحر.

* وقتل رجل 25 شخصا في كنيسة بمدينة ساثرلاند الصغيرة في تكساس خلال قداس، وأصاب حوالي عشرين شخص وذلك في 5 نوفمبر /تشرين الثاني 2017. وعثرت الشرطة على جثته في سيارته.

* في يوم عيد الحب  14 من فبراير/ شباط 2018.. قام الشاب نيكولاوس كروز وهو شاب في الـ19 من العمر بفتح النار في مدرسة في باركلاند في جنوب شرق فلوريدا، ما أدى لمقتل 17 شخصا قبل أن يتم توقيفه.

* زوجان باكستانيان فتحا النار خلال حفل عيد الميلاد في سان برناردينو (كاليفورنيا، غرب) في 2 من ديسمبر/كانون الأول 2015.. ما أوقع 14 قتيلا و22 جريحا.

* وفي 20 من يوليو/تموز 2012 اقتحم شاب مسلح إحدى دور السينما في مدينة أورورا (كولورادو، غرب) وفتح النار على الحاضرين خلال عرض فيلم (باتمان) في جلسة منتصف الليل، وأوقع 12 قتيلا و70 جريحا، وحكم على منفذ الهجوم جيمس هولمز في أغسطس/ آب 2015 بالسجن المؤبد من دون إمكانية الإفراج عنه.

المصدر : مواقع فرنسية
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