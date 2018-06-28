مدير مكتب السيسي يؤدي اليمين رئيسا للمخابرات العامة المصرية

قالت وسائل إعلام رسمية في مصر إن اللواء عباس كامل، المدير السابق لمكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اليوم الخميس رسميا منصب رئيس جهاز المخابرات العامة.

وكان السيسي كلف كامل في يناير/كانون الثاني بتسيير أعمال الجهاز لحين تعيين رئيس جديد له خلفا للرئيس السابق للجهاز اللواء خالد فوزي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية اليوم الخميس أيضا إن اللواء ناصر فهمي تولى منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة. ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

ولسنوات طويلة أدارت المخابرات العامة علاقات القاهرة مع الفلسطينيين وساعدت قبل أشهر في حل خلافات بين السلطة الوطنية الفلسطينية التي تتخذ من رام الله بالضفة الغربية مقرا لها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وشغل كامل منصب مدير مكتب السيسي منذ أن كان وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي الذي أطاح به السيسي في انقلاب عسكري في يوليو/تموز 2013.

كما شغل كامل منصب مدير مكتب السيسي منذ انتخابه رئيسا في 2014.