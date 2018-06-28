قلق دولي من سيطرة هيئات موالية لحفتر على موانئ ليبيا النفطية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء قيام قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر بنقل تبعية منطقة الهلال النفطي في ليبيا من السلطات المعترف بها دوليا إلى سلطات موازية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الأربعاء): "يشير الأمين العام، مثلما ورد في قرار مجلس الأمن 2259 (الصادر في 2015)، إلى الحاجة إلى وحدة المؤسسات الليبية والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير نفط البلاد".

وأضاف المتحدث أن غوتيريش "يدعو إلى تهدئة التصعيد وإعادة كل الموارد الطبيعية وإنتاجها وإيراداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها".

وجاء بيان غوتيريش بعد إعلان قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر بأنها ستسلم الموانئ الموجودة في الشرق إلى كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط مقره مدينة بنغازي الواقعة بشرق البلاد.

وأحبطت قرارات سابقة من مجلس الأمن الدولي محاولات في السابق من فصائل موالية لحفتر شرق البلاد لبيع النفط بشكل مستقل عن الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

كما أعربت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا عن قلق بالغ بعد الإعلان عن تسليم حقول وموانئ نفطية رئيسية في شرق ليبيا إلى كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك (الأربعاء): "هذه الموارد الليبية الحيوية يجب أن تبقى تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية ورقابة حكومة الوفاق الوطني دون غيرها"، في إشارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.

وأضافت: "ندعو جميع العناصر المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب على الفور من المنشآت النفطية بدون شروط قبل حدوث المزيد من الأضرار".

وذكر بيان الدول الأربع أن "أي محاولات للتحايل على… نظام العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على ليبيا ستتسبب في إلحاق ضرر بالغ باقتصاد ليبيا، وتفاقم أزمتها الإنسانية وتقويض استقرار حدودها".