البث الحي
سياسة

قلق دولي من سيطرة هيئات موالية لحفتر على موانئ ليبيا النفطية

جندي من القوات الموالية لحفتر يشير بعلامة النصر إلى جوار دبابة محترقة بعد مواجهات بميناء راس لانوف النفطي
جندي من القوات الموالية لحفتر يشير بعلامة النصر إلى جوار دبابة محترقة بعد مواجهات بميناء راس لانوف النفطي
28/6/2018

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه إزاء قيام قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر بنقل تبعية منطقة الهلال النفطي في ليبيا من السلطات المعترف بها دوليا إلى سلطات موازية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (الأربعاء): "يشير الأمين العام، مثلما ورد في قرار مجلس الأمن 2259 (الصادر في 2015)، إلى الحاجة إلى وحدة المؤسسات الليبية والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير نفط البلاد".

وأضاف المتحدث أن غوتيريش "يدعو إلى تهدئة التصعيد وإعادة كل الموارد الطبيعية وإنتاجها وإيراداتها إلى سيطرة السلطات الليبية المعترف بها".

وجاء بيان غوتيريش بعد إعلان قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر بأنها ستسلم الموانئ الموجودة في الشرق إلى كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط مقره مدينة بنغازي الواقعة بشرق البلاد.

وأحبطت قرارات سابقة من مجلس الأمن الدولي محاولات في السابق من فصائل موالية لحفتر شرق البلاد لبيع النفط بشكل مستقل عن الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

كما أعربت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا عن قلق بالغ بعد الإعلان عن تسليم حقول وموانئ نفطية رئيسية في شرق ليبيا إلى كيان مواز للمؤسسة الوطنية للنفط.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك (الأربعاء): "هذه الموارد الليبية الحيوية يجب أن تبقى تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية ورقابة حكومة الوفاق الوطني دون غيرها"، في إشارة إلى المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.

وأضافت: "ندعو جميع العناصر المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب على الفور من المنشآت النفطية بدون شروط قبل حدوث المزيد من الأضرار".

وذكر بيان الدول الأربع أن "أي محاولات للتحايل على… نظام العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن على ليبيا ستتسبب في إلحاق ضرر بالغ باقتصاد ليبيا، وتفاقم أزمتها الإنسانية وتقويض استقرار حدودها".

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

تقرير: الكونغرس دفع تسوية 850 ألف دولار لمسلمين فصلهم تعسفيا

مبنى الكونغرس الأمريكي (وكالة الأناضول)

وفاة الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان بفيروس كورونا (فيديو)

الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان (رويترز)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)