فرنسا تحقق مع 10 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجمات ضد المسلمين

نقلت وكالة رويترز عن مصدر قضائي (الخميس) أن قضاة فرنسيين بدأوا تحقيقًا رسميًا مع تسعة رجال وامرأة للاشتباه في تخطيطهم لشن هجمات ضد مسلمين.

وتتراوح أعمار المشتبه بهم بين 32 و69، وهناك شكوك في أنهم كانوا يخططون لشن هجمات على عدة أهداف وأشخاص من بينهم أئمة مساجد.

ومن بين المشتبه بهم شرطي سابق يبلغ من العمر 65 عامًا يعتقد أنه زعيم المجموعة وزوجته.

وقال مكتب الادعاء الفرنسي (الأربعاء) إن السلطات عثرت على 36 قطعة سلاح وكتيب عن تصنيع متفجرات بدائية ومنتجات يمكن استخدامها لإعداد متفجرات (تي.إيه.تي.بي) خلال القبض على أفراد المجموعة مطلع الأسبوع في أماكن متفرقة بفرنسا.

وسيبقى 4 من المشتبه بهم قيد الاحتجاز لحين محاكمتهم، وأطلق سراح 4 بينما ينتظر الاثنان الآخران قرار القاضي بشأن مصيرهما.

وذكر مكتب الادعاء في بيان أن التحقيق يأتي للاشتباه في انتمائهم لجماعة إجرامية لغرض إرهابي.

وأضاف البيان أن التحقيق أثار مخاوف الشرطة من أن المجموعة ستقدم على أعمال عنيفة. وجاء به "المجموعة كانت تحاول تجنيد أعضاء جدد وتوسيع نشاطها على المستوى الإقليمي".