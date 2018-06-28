غارات دموية على درعا توقع أكبر عدد من القتلى في يوم واحد

قتل 22 مدنيًا على الأقل، الخميس، في غارات استهدفت محافظة درعا، في حصيلة هي الأكثر دموية منذ بدء قوات النظام السوري هجومها ضد الفصائل المعارضة في المحافظة الجنوبية.

وتشن قوات النظام منذ نحو عشرة أيام عملية عسكرية واسعة في محافظة درعا، انضمت إليها حليفتها روسيا قبل أيام. وحققت بموجبها تقدمًا سريعًا على حساب الفصائل المعارضة.

ودانت دول غربية عدة داعمة للمعارضة الهجوم، مطالبة موسكو بوقف قصفها للمنطقة التي ترعى فيها اتفاق لخفض التصعيد منذ عام.

وأجبرت العملية عشرات الآلاف على الفرار من بلداتهم وقراهم خصوصًا في الريف الشرقي، توجه معظمهم الى المنطقة الحدودية مع الأردن، الذي أكد أنه سيبقي حدوده مغلقة.

وتواصل الطائرات الحربية السورية والروسية الخميس استهداف مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في ريفي درعا الشرقي والغربي بعشرات الضربات الجوية، كما تلقي مروحيات النظام البراميل المتفجرة.

وتأتي هذه الحصيلة غداة مقتل 21 مدنيًا جراء الغارات، في حين ارتفعت حصيلة القتلى المدنيين منذ بدء التصعيد إلى 93 مدنيًا.

إدانة دولية

ووسط إدانات دولية، تستعد الطواقم الطبية في إحدى مستشفيات غرب درعا لاستقبال الجرحى الوافدين من المسيفرة، وفق ما قال الطبيب بهاء محاميد، مدير عمليات اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية في جنوب سوريا.

وخرجت خمسة مستشفيات من الخدمة منذ بدء التصعيد جراء غارات طالت محيطها، ما تسبب بأضرار أجبرتها على إغلاق أبوابها.

وبدأت قوات النظام عملياتها العسكرية انطلاقًا من ريف درعا الشرقي، حيث حققت تقدمًا ميدانيًا مكنها من فصل مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الريف الشرقي إلى جزءين، قبل أن توسّع نطاق عملياتها لتشمل مدينة درعا وريفها الغربي.

وانضمت الطائرات الحربية الروسية يوم السبت إلى العملية العسكرية. وتمكنت قوات النظام منذ بدء هجومها من السيطرة على عدد من القرى والبلدات.

كما تخوض اشتباكات مستمرة قرب قاعدة عسكرية في جنوب غرب مدينة درعا، من شأن السيطرة عليها أن تمكنها من فصل مناطق سيطرة الفصائل في ريف درعا الغربي عن تلك الموجودة في ريفها الشرقي.

وعادة ما تتبع قوات النظام استراتيجية عزل مناطق سيطرة الفصائل المعارضة عن بعضها في مسعى لإضعافها وتشتيت جهودها قبل السيطرة على مناطقها.

وطلبت عدة دول غربية، على رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، الأربعاء من روسيا وقف الهجوم، والتحذير من تكرار سيناريو حلب (شمال البلاد) والغوطة الشرقية، قرب العاصمة دمشق.

وتعد محافظات الجنوب إحدى مناطق خفض التصعيد الأربع في سوريا. وقد أُعلن فيها وقف لإطلاق النار برعاية أمريكية أردنية في يوليو/تموز الماضي.

" افتحوا الحدود للأطفال"

وتركز القصف الجوي، الأربعاء، على ريف درعا الجنوبي الشرقي.

وأوردت منظمة الخوذ البيضاء في الجنوب، الدفاع المدني في مناطق المعارضة، على حسابها على تويتر أن عشرات الغارات الجوية استهدف بلدات عدة مثل بصرى الشام والحراك والكرك، "ما تسبب بحركة نزوح واسعة".

ويعيش نحو 750 ألف شخص وفق الأمم المتحدة، في مناطق سيطرة الفصائل المعارضة التي تشمل 70% من محافظتي درعا والقنيطرة.

وتحدث رئيس مجموعة الأمم المتحدة للعمل الإنساني في سوريا يان ايغلاند، الخميس، عن فرار نحو 50 ألفًا منهم على الأقل منذ بدء الهجوم. ويتوجه غالبيتهم إلى المنطقة الحدودية مع الأردن الذي أعلن عدم قدرته على استيعاب موجة لجوء جديدة، مؤكدًا أن حدوده "ستظل مغلقة".

وأعربت منظمات إغاثية وانسانية عدة خشيتها على مصير المدنيين، وطالب بعضها الأردن بفتح حدوده.

وفي مدينة درعا حيث يتواصل القصف على الأحياء الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، قال المقاتل أحمد أبو حازم (26 عامًا) "الأهالي ذهبوا جميعًا. لم يبق أي مدني". وأضاف "افتحوا الحدود فقط من أجل الأطفال والنساء".