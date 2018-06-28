صحيفة: ماليزيا تسحب قواتها من السعودية

قالت صحيفة مالاي ميل الماليزية إن وزير الدفاع محمد سابو أكد أن حكومة البلاد قررت سحب قواتها من السعودية، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت القرار الأسبوع الماضي.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "هذا قرار الحكومة. تم بالفعل مناقشته، وتم اتخاذ القرار".

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع أبلغ الصحفيين في لقاء معهم في مقر وزارته "سيبحث الجيش هذا القرار، من جهة الجدول الزمني وبقية الجوانب، لكن الحكومة اتخذت القرار بالفعل الأسبوع الماضي".

وأضافت الصحيفة أن الوزير قال إن وزارته ستبحث مع وزارة الخارجية الجدول الزمني لسحب القوات وإعادتها إلى ماليزيا.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية الوطنية "برناما" عن محمد سابو قوله إن الحكومة تراجع مسألة قواتها الموجودة في منطقة الشرق الأوسط بقرار من الحكومة السابقة من أجل سحب القوات الموجودة في اليمن.

وأكد سابو أن ماليزيا يمكن أن تجر إلى الصراع اليمني السعودي نظرا لوجود قواتها هناك.

وأكد وزير الدفاع الماليزي السابق داتوك سيري هشام الدين حسين في مارس/ أذار الماضي أن بلاده لن تتأثر بالصراع السعودي اليمني، مؤكدا أن القوات الماليزية توجد هناك من أجل أهداف إنسانية بحتة.

وتوجد قوات ماليزية في السعودية منذ عام 2016 ضمن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.