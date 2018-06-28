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تقرير: ابن زايد اشترط على هادي لقاء نجل صالح لزيارة عدن

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي
27/6/2018

كشف مصدر يمني تفاصيل عن "الاشتراطات الإماراتية" التي استبقت الموافقة على الزيارة التي قام بها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى أبو ظبي يوم 12 يونيو/حزيران الجاري.

وحسبما أوردت صحيفة "عربي 21" الإلكترونية، أمس، فإن المصدر الذي رفض كشف اسمه ومنصبه قال إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي توجه إلى أبو ظبي بترتيب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث التقى هناك بولي عهدها محمد بن زايد "بهدف منح الشرعية لمعارك تحرير الحديدة".

وتابع المصدر للصحيفة أن بن زايد "وافق خلال اللقاء على السماح لهادي بزيارة العاصمة المؤقتة عدن بشرط أن يعقد الأخير اجتماعا مع نجل الرئيس الراحل أحمد علي صالح".

وأضاف المصدر أن الاجتماع عقد بالفعل بين الرجلين في أبو ظبي بترتيب من ولي عهدها محمد بن زايد، ولكنه لم يكشف عن نتائج الاجتماع.

وأشار مصدر "عربي 21" إلى أن هذا الاجتماع يدل على أن الإمارات لا تزال تراهن على دور محوري لأحمد صالح في اليمن، مشيرا إلى أنها قد تطرحه كخيار للحكم في المستقبل بعد الانتهاء من معارك الحديدة.

وزار الرئيس اليمني دولة الإمارات في 12 يونيو/حزيران الجاري لإجراء محادثات تتعلق بالأوضاع الراهنة في اليمن، بعد فترة ساد فيها توتر شديد للعلاقات بين الطرفين، في ضوء اتهامات من قبل الحكومة الشرعية لأبو ظبي بتقويض سلطتها.

والتوترات بين حكومة الرئيس هادي وأبو ظبي لم يكن سببها فقط نشر قوات إماراتية في جزيرة سقطرى، وإنما وقائع كثيرة بما فيها الدعم العسكري الإماراتي الذي مكّن مؤيدي الانفصال في عدن من الاستيلاء على مؤسسات الدولة فيها.

وكان موقع إنتليجنس أونلاين قد كشف قبل أيام عن تحضيرات سعودية لنقل السلطة من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إلى أحمد نجل الرئيس المخلوع الراحل علي عبد الله صالح.

ونقل الموقع عن مصادر استخبارية في الخليج قولها إن أحمد صالح سيزور الرياض قريبا للقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ومناقشة نقل سلطات هادي إليه.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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