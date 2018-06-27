نجاة قائد بالجيش اليمني من محاولة اغتيال

نجا قائد عسكري بالجيش اليمني، اليوم الأربعاء، من محاولة اغتيال بعبوة ناسفة انفجرت في طريق موكبه، بمحافظة عدن، جنوبي البلاد، بحسب مصدر أمني.

وأفاد المصدر لوكالة الأناضول مفضلا عدم الكشف عن اسمه، بأن قائد أركان اللواء 103 حماية رئاسية العقيد عبدالقادر الجعري، نجا من محاولة اغتيال، إثر انفجار عبوة ناسفة في طريق موكبه بمدينة خور مكسر، في محافظة عدن.

وذكر أن الانفجار أسفر عن إصابة العقيد الجعري واثنين من مرافقيه بجراح مختلفة، نقلوا على إثرها إلى مستشفى الجمهورية التعليمي بذات المدينة، كما تسبب باحتراق سيارة الجعري، بحسب المصدر نفسه.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، كما لم يصدر أي تعقيب رسمي على محاولة الاغتيال من الجهات الرسمية اليمنية.

وتتزامن محاولة الاغتيال، مع زيارة استمرت عدة ساعات، أجرها المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، إلى عدن، والتقى خلالها بالرئيس عبدربه منصور وبحث معه العديد من القضايا المتعلقة بإحلال السلام في البلاد، والأوضاع العسكرية والإنسانية في الحديدة، قبل أن يتوجه إلى العاصمة العمانية مسقط، حسبما أفاد مصدر حكومي.

ومنذ 13 يونيو/حزيران الجاري، تنفذ القوات الحكومية بإسناد من التحالف العربي بقيادة السعودية، عملية عسكرية لتحرير مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي على البحر الأحمر من الحوثيين، وسيطرت خلالها على المطار.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بالتحالف من جهة، وبين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.