البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة

محكمة أمريكية تسجن ليبيا متهم بتدبير هجوم بنغازي 22 عاما

آثار الهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي عام 2012
آثار الهجوم على السفارة الأمريكية في بنغازي عام 2012
27/6/2018

قالت وزارة العدل الأمريكية إن حكما بالسجن 22 عاما صدر اليوم الأربعاء على أحمد أبو ختالة، مدبر الهجوم الدامي على المجمعات الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي في ليبيا.

وأدين أبو ختالة في تهم تتعلق "بالإرهاب" واتهامات أخرى.

وقدمت الحكومة الأمريكية ما قالت إنه أدلة تظهر أن " أبو ختالة قاد مجموعة مسلحة متطرفة اسمها أبو عبيدة ابن الجراح، والتي نفذت هجوم بنغازي." في 11 سبتمبر/أيلول 2012.

كانت هيئة محلفين أمريكية أدانت في نوفمبر تشرين الثاني أبو ختالة، وهو ليبي، في أربعة فقط من 18 تهمة كان يواجهها وبرأته من تهم بينها القتل.

وقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرون في الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من سياسة

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

تقرير: الكونغرس دفع تسوية 850 ألف دولار لمسلمين فصلهم تعسفيا

مبنى الكونغرس الأمريكي (وكالة الأناضول)

وفاة الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان بفيروس كورونا (فيديو)

الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان (رويترز)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)