محكمة أمريكية تسجن ليبيا متهم بتدبير هجوم بنغازي 22 عاما

قالت وزارة العدل الأمريكية إن حكما بالسجن 22 عاما صدر اليوم الأربعاء على أحمد أبو ختالة، مدبر الهجوم الدامي على المجمعات الدبلوماسية الأمريكية في بنغازي في ليبيا.

وأدين أبو ختالة في تهم تتعلق "بالإرهاب" واتهامات أخرى.

وقدمت الحكومة الأمريكية ما قالت إنه أدلة تظهر أن " أبو ختالة قاد مجموعة مسلحة متطرفة اسمها أبو عبيدة ابن الجراح، والتي نفذت هجوم بنغازي." في 11 سبتمبر/أيلول 2012.

كانت هيئة محلفين أمريكية أدانت في نوفمبر تشرين الثاني أبو ختالة، وهو ليبي، في أربعة فقط من 18 تهمة كان يواجهها وبرأته من تهم بينها القتل.

وقتل السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرون في الهجوم على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في بنغازي.