ماليزيا: مصادرة ممتلكات بقيمة مليار رنغيت لرئيس الوزراء السابق

قالت الشرطة الماليزية (الأربعاء) إنها داهمت مقرات تابعة لرئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، وصادرت ممتلكات تتراوح قيمتها الإجمالية بين 900 مليون و1.1 مليار رنغيت.

وتتعلق المداهمات بالتحقيقات في الفضيحة الخاصة بصندوق الاستثمار الذي تديره الدولة.

وقال رئيس إدارة الجريمة التجارية في الشرطة الماليزية عمار سينغ إنه تمت مصادرة 1200 قطعة من الجواهر من المباني الست التي جرت مداهمتها.

وتبلغ القيمة الإجمالية للمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة قد يتراوح من 660 مليون إلى 880 مليون رنغيت وفق سعر التجزئة.

وقالت الشرطة الماليزية إنه تمت مصادرة 567 حقيبة يد تصل قيمتها إلى 51.3 مليون رنغيت.

كان رئيس الوزراء الماليزي الحالي مهاتير محمد قال الأسبوع الماضي إن بلاده تبحث توجيه عدة اتهامات لنجيب عبد الرزاق من بينها الاختلاس واستخدام أموال حكومية للرشوة وذلك في أعقاب تحقيق بشأن أموال يزعم نهبها من صندوق الاستثمار الذي تديره الدولة.

ونجيب عبد الرزاق رئيس الوزراء الماليزي السابق ممنوع من السفر خارج ماليزيا.

وتحقق ست دول على الأقل من بينها ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا في اتهامات بأن نجيب وشركاء له استولوا على جزء من مبلغ 4.5 مليار دولار يعتقد أنها سرقت من صندوق الاستثمار التابع للدولة.