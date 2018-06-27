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سياسة

قاض أمريكي يأمر بلم شمل الأسر ووقف عمليات الفصل الحدودية

سياسة إدارة ترمب تجاه الأسر أثارت احتجاجات
سياسة إدارة ترمب تجاه الأسر أثارت احتجاجات
27/6/2018

أمر قاض أمريكي، بلم شمل عائلات المهاجرين التي فرقتها الشرطة على الحدود مع المكسيك، منددا بالسياسة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترمب المتشددة في مسألة الهجرة.

  •  القاضي "دانا سابرو" في كاليفورنيا أصدر أمرا بلم شمل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 5 أعوام مع أسرهم خلال 24 يوما، والأكبر من خمسة أعوام خلال 30 يوما.
  • القاضي أصدر إنذارا قضائيا ضد أي عمليات فصل أخرى. 
  • الحكم يعد أحدث ضربة لسياسة" صفر تسامح" التي أدت إلى فصل الأطفال عن ذويهم الذين يتم إحالتهم للمحاكمة على الفور بعد عبورهم الحدود بصورة غير قانونية. 
  •  17 ولاية أمريكية، إضافة إلى واشنطن تقدمت بدعوى قضائية تطعن في سياسة إدارة ترمب.
  • الولايات الـ 17 أن سياسة ترمب تنتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين في الحماية المتساوية.
  • الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قدم شكوى باسم مهاجرين ضد شرطة الهجرة.
  • سياسة ملاحقة المهاجرين الذين يعبرون الحدود مع أولادهم أدت إلى فصل أكثر من 2300 طفل عن أهلهم.
  • الفصل بين الأطفال وأسرهم أثار موجة استنكار واحتجاجات داخل الولايات المتحدة وفي العالم.
  • نددت شكاوى بالظروف غير الإنسانية" في مراكز الاحتجاز التابعة لشرطة الهجرة.
المصدر : وكالات
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