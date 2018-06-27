قاض أمريكي يأمر بلم شمل الأسر ووقف عمليات الفصل الحدودية

أمر قاض أمريكي، بلم شمل عائلات المهاجرين التي فرقتها الشرطة على الحدود مع المكسيك، منددا بالسياسة التي تتبعها إدارة الرئيس دونالد ترمب المتشددة في مسألة الهجرة.
- القاضي "دانا سابرو" في كاليفورنيا أصدر أمرا بلم شمل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن 5 أعوام مع أسرهم خلال 24 يوما، والأكبر من خمسة أعوام خلال 30 يوما.
- القاضي أصدر إنذارا قضائيا ضد أي عمليات فصل أخرى.
- الحكم يعد أحدث ضربة لسياسة" صفر تسامح" التي أدت إلى فصل الأطفال عن ذويهم الذين يتم إحالتهم للمحاكمة على الفور بعد عبورهم الحدود بصورة غير قانونية.
- 17 ولاية أمريكية، إضافة إلى واشنطن تقدمت بدعوى قضائية تطعن في سياسة إدارة ترمب.
- الولايات الـ 17 أن سياسة ترمب تنتهك الحقوق الدستورية للمهاجرين في الحماية المتساوية.
- الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية قدم شكوى باسم مهاجرين ضد شرطة الهجرة.
- سياسة ملاحقة المهاجرين الذين يعبرون الحدود مع أولادهم أدت إلى فصل أكثر من 2300 طفل عن أهلهم.
- الفصل بين الأطفال وأسرهم أثار موجة استنكار واحتجاجات داخل الولايات المتحدة وفي العالم.
- نددت شكاوى بالظروف غير الإنسانية" في مراكز الاحتجاز التابعة لشرطة الهجرة.