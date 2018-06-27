شاهد| يزيد صايغ: الجيش المصري توسع سياسيا واقتصاديا في عهد السيسي

قال البروفيسور يزيد صايغ، كبير الباحثين بمركز كارنيغي للشرق الأوسط، إن دور الجيش المصري توسع سياسيا واقتصاديا في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضاف صايغ خلال لقائه على شاشة "الجزيرة مباشر" اليوم في حوار عن دور الجيش في الحياة السياسية المصرية مع اقتراب الذكرى الخامسة للانقلاب العسكري في مصر، أن القطاع المدني في مصر تمت إزاحته منذ اللحظة الأولى من انقلاب 3 يوليو 2013.

ونستعرض هنا أبرز تصريحات البروفيسور يزيد صايغ خلال الحوار: