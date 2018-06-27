شاهد: فلسطيني يرسم صورة "أردوغان" على شاطئ غزة ابتهاجاً بفوزه

على شاطئ بحر مدينة غزة ورماله الذهبية، رسم فنان فلسطيني جريح، ظهر أمس الثلاثاء، صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ابتهاجا بفوزه بولاية رئاسية ثانية.

وقال محمد طوطح الرسام الفلسطيني، الذي بترت ساقه خلال إصابته بالحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة (2008 ـ 2009)، "نجسد اليوم صورة الرئيس التركي على رمال شاطئ بحر غزة فرحا لفوزه بالانتخابات التركية".

وأضاف طوطح، في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، "نحن في قطاع غزة فخورون بالرئيس التركي ومواقفه السياسية المشرّفة من القضية الفلسطينية".

ويوضح أن "أردوغان رفع رأس العرب والأمة الإسلامية من خلال عدة مواقف مساندة لها".

وأضاف: "تركيا لم تنس الشعب الفلسطيني في كل مراحله وأوقاته التي عاشها، خاصة في أوقات الحروب الإسرائيلية".

وشهدت تركيا انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقما قياسيا، نحو 88%، بحسب نتائج أولية غير رسمية.

وأظهرت النتائج حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة رجب طيب أردوغان، على 52.59% من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجة، على 30.64% من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.66% من الأصوات (344 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة"، على 33.94% من الأصوات (189مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.7% (67 مقعدا).