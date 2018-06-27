البث الحي
سياسة

شاهد: برنامج لتعليم أطفال اللاجئين السوريين بلبنان في "الفترة المسائية"

27/6/2018

انقطع الطفل السوري مؤيد النهار عن الدراسة لمدة عامين في مدينة الرقة التي دمرتها الحرب؛ لكنه وجد نافذة جديدة للأمل في موطنه الحالي ببلدة بر إلياس اللبنانية.

هذا الصبي البالغ من العمر 13 عاماً هو واحد من بين حوالي 770 من أطفال اللاجئين السوريين في البلدة الذين يتلقون تعليمهم من خلال برنامج ترعاه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويشمل هذا البرنامج إقامة فصول دراسة إضافية في المدارس العامة في فترات مسائية مخصصة لأطفال اللاجئين.

كما ينتظم بعض الأطفال في الفصول الدراسية مع نظرائهم اللبنانيين في الفترات الصباحية المعتادة.

ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري، بينهم حوالي نصف مليون طفل في سن المدرسة.

وتقول الأمم المتحدة إن 200 ألف طفل لا يحصلون على التعليم بعد فرارهم من الحرب في سوريا.

وتم تسجيل حوالي 350 مدرسة في لبنان في برنامج الفترة المسائية لإتاحة فرصة التعليم لأكثر من 150 ألفا من أطفال اللاجئين السوريين، حسبما تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وتوضح المفوضية أن معدل التسجيل للانتظام في هذه الفصول ارتفع منذ بدء البرنامج في عام 2011.

وقال مؤيد موجها حديثة للأطفال الذين لا يحصلون على تعليم إن من الأفضل لهم أن يتعلموا مضيفا أن التعليم سيؤمن لهم مستقبلهم وأحلامهم.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

تزايدت وتيرته بسبب قيود كورونا.. النساء يطالبن بوضع حد للعنف المنزلي

مسيرات احتجاج بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة(رويترز)

"سمحت بدخول الصهاينة ومنعت المسلمين".. نشطاء يردون على قرار الإمارات الأخير

ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يسار) (مواقع التواصل)

تقرير: الكونغرس دفع تسوية 850 ألف دولار لمسلمين فصلهم تعسفيا

مبنى الكونغرس الأمريكي (وكالة الأناضول)

وفاة الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان بفيروس كورونا (فيديو)

الصادق المهدي آخر رئيس وزراء منتخب في السودان (رويترز)
الأكثر قراءة

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)

شاهد: أرمن يطلبون مساعدة جنود أذريين ليتمكنوا من إخلاء منازلهم

جندي أذري وجندي من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش في ضواحي مدينة شوشة (رويترز)

بالأسماء.. مصر تتحفظ على أموال 285 شخصا بينهم إعلاميون وسياسيون معارضون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

رويترز: لهذه الأسباب اتخذ أردوغان قراراته الاقتصادية الأخيرة

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)