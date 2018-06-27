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سياسة

"العدل الدولية" تبدأ نظر دعوى قطر ضد الإمارات

27/6/2018

بدأت محكمة العدل الدولية (الأربعاء) أولى جلسات نظر دعوى دولة قطر ضد الإمارات لاتخاذها إجراءات تمييزية ضد مواطنين قطريين.

وهذه أبرز النقاط التي ذكرها فريق الادعاء القطري أمام المحكمة:
  • تدابير الإمارات كان لها أثر مباشر على حقوق الإنسان لمواطني دولة قطر.
  • الإجراءات التمييزية الإماراتية ضد مواطني دولة قطر شملت المنع من دخول أراضيها ومنعهم من التصرف بأملاكهم داخل حدودها.
  • لا يوجد قنوات تواصل رسمية بين دولة قطر والإمارات منذ بدء الأزمة بين البلدين حتى الآن.
  • الإمارات عبرت عن عدم رغبتها في الحديث ولا تزال على هذا الموقف حتى اليوم.
  • قائمة المطالب لقطر تتضمن قمع حرية الإعلام عبر إغلاق قنوات شبكة الجزيرة.
  • مطالب الإمارات تعد انتهاكا صارخا في الشؤون الداخلية والخارجية لدولة قطر وتشمل مطالب بقمع حرية الإعلام وإغلاق شبكة الجزيرة.
  • أمير قطر قال في أول خطاب له بعد الأزمة إن بلده مستعدة للحوار وكان الرد الإماراتي بأنه لا حوار قبل تنفيذ قائمة المطالب.
  • رفض الإمارات للمفاوضات كان له تأثيرات سلبية على الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية.
  • رفض الإمارات للمفاوضات، ثم رفض قادة الإمارات حضور القمة الخليجية في الكويت يوضح عدم وجود أي نية لديهم للتفاوض.
  • قطر دعت الإمارات للتفاوض بشكل مباشر لحل الخلاف لكن الإمارات لم تستجب أبدا.
  • رفض الإمارات للتراجع عن مواقفها ورفضها التفاوض هو ما دفع دولة قطر للجوء إلى هذه المحكمة.
  • إجراءات الإمارات ضد مواطني دولة قطر تمثل انتهاكا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
  • الإمارات قطعت جميع خطوط التواصل وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية وحاولت تعطيل عمل الموانئ القطرية.
  • إجراءات الإمارات التمييزية كان لها أثر واضح على حقوق مواطني قطر وحريتهم وهو ما يتعارض مع التزامات الإمارات الدولية.
  • الإمارات تنتهك بشكل صريح حرية الرأي وتهدد باعتقال كل من يعبر عن تعاطفه مع الحكومة القطرية.
  • الطرد الجماعي للقطريين من دولة الإمارات انتهاك غير مقبول للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
  • قيام الإمارات بطرد المواطنين القطريين بشكل جماعي تسبب في تفريق الأسر المشتركة.
  • الإمارات عاقبت كل شخص له علاقة مع قطر.
  • الإمارات تمنع عودة القطريين الذين يعملون أو يدرسون في جامعاتها.
المصدر : الجزيرة مباشر
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