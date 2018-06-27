الحديدة: قتلى بينهم أطفال واستمرار نزوح السكان

مصادر محلية قالت للجزيرة إن تسعة نازحين بينهم ثلاثة أطفال قُتلوا في غارة للتحالف السعودي الإماراتي على حافلة في مدينة الحديدة غربي اليمن. وأضافت المصادر أن أحد عشر شخصا أصيبوا في الغارة التي استهدفت نقطة تفتيش للحوثيين أثناء مرور حافلة تُقِل نازحين.