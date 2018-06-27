اتفاق على قمة بين بوتين وترمب في بلد ثالث

أعلن الكرملين الأربعاء أنه تم التوصل إلى عقد قمة قريبا بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترمب "في بلد ثالث".

وجاء إعلان الكرملين بعد لقاء عقده بوتين مع جون بولتون مستشار الرئيس الأمريكي للأمن، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال مستشار الكرملين يوري اوشاكوف لوكالات الأنباء الروسية "يمكنني القول إنه تم التوصل إلى اتفاق لعقد قمة وحتى اتفاق على موعد ومكان هذا اللقاء. وأوضح أن اللقاء سيعقد "في بلد ثالث، وهو أمر عملي جدا بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة".

وقال أوشاكوف إن موسكو وواشنطن ستعلنان توقيت ومكان القمة غدا الخميس، موضحا أن القمة يمكن أن تنعقد خلال رحلة ترمب لأوربا في منتصف يوليو/تموز المقبل.

ورشحت تقارير إعلامية العاصمة النمساوية فيينا أو الفنلندية هلسنكي مكانا لعقد القمة.