"إيكاو" ترفض طعون دول الحصار وتقرر بحث شكوى قطر

قرر مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، رفض الطعون المقدمة من الدول الأربع المقاطعة لقطر بشأن عدم اختصاص المنظمة بشكوى الدوحة، والمضي في بحث الشكوى.

(إيكاو) خلال جلسة مساء الثلاثاء قررت رفض الطعون والمضي في بحث شكاوى قطر إثر إغلاق الدول الأربعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) مجالاتها الجوية أمام الطيران القطري.

السعودية والإمارات ومصر والبحرين قامت منذ عام بفرض حصار جوي على قطر ومنع الطائرات المسجلة في قطر من المرور في أجوائها أو الهبوط في مطاراتها.

قطر طلب تفعيل اتفاقية الطيران المدني الدولي بشأن تسوية الخلاف مع دول الحصار.

وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي ثمن تصويت أغلبية الدول الأعضاء في إيكاو على النظر بشكوى دولة قطر.

الوزير القطري يأمل أن يسارع المجلس التنفيذي للمنظمة في اتخاذ القرارات المناسبة بحق المرور الجوي وتعديات دول الحصار على القانون الدولي.

تنص المادة (84) من اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي (فض المنازعات) على أنه إذا نشأ خلاف بين دولتين متعاقدتين أو أكثر على تفسير أو تطبيق الاتفاقية أو ملاحقها (أو اتفاقية العبور) وتعذّر تسوية الخلاف عن طريق التفاوض، يبت فيها المجلس بناء على طلب أية دولة طرف في الخلاف.

دول الحصار أعلنت الاعتراض على القرار، وقررت رفع ملف القضية إلى محكمة العدل الدولية، لعدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع على حد زعمها.

دول الحصار قالت إن النزاع سياسي أمني، وبالتالي فإن قبول مجلس المنظمة بدراسة المطالب القطرية غير قانوني لخروجه عن اختصاص المنظمة الفني.

دول الحصار أكدت استمرارها في إغلاق أجوائها الإقليمية أمام الطائرات القطرية.