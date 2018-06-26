مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: قرار المحكمة العليا مخيب للآمال
26/6/2018
ندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية "كير" بقرار المحكمة العليا الأمريكية بتأييد حظر السفر الذي فرضه الرئيس دونالد ترمب على مواطني 5 من البلدان المسلمة.
وقال نهاد عوض المدير التنفيذي للمنظمة إن قرار المحكمة "مخيب للآمال للمسلمين ولكل من يعيشون تحت حماية القانون".
وأضاف عوض أن قرار المحكمة "أطلق يد الرئيس ترمب وإدارته لاتخاذ إجراءات ظالمة ضد المسلمين".
وانتقد عوض تجاهل المحكمة العليا لكون ترمب استهدف فئة معينة، هي المسلمين، خلال حملته الانتخابية.
وأيدت المحكمة العليا الأمريكية قرار الرئيس دونالد ترمب بمنع دخول مواطني 5 دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وقالت المحكمة إن قرار ترمب "يتفق مع نطاق السلطات الرئاسية" بموجب قانون الهجرة الأمريكي. وأشارت المحكمة في قرارها الذي صاغه رئيسها جون روبرتس، إلى أن الرئيس لم يفعل سوى استخدام صلاحياته بطريقة شرعية فيما يخصّ الهجرة.
وأضاف روبرتس "لقد قدمت الدولة مبررات كافية لجهة الأمن القومي"، موضحا أن قرارها لا يعبر عن "رأي بشأن صحة السياسة".
ويعني قرار المحكمة أن الحظر الحالي قد يستمر وأنه من الممكن أن يضيف ترمب المزيد من الدول.
وأصدر ترمب أول أوامره التنفيذية بشأن الحظر بعد أسبوع واحد فقط من توليه الرئاسة، لكن سرعان ما أوقفته المحاكم.
ويمنع الحظر الحالي المعلن في سبتمبر/ أيلول مواطني إيران وليبيا والصومال وسوريا واليمن من دخول الأراضي الأمريكية. وسمحت المحكمة العليا في ديسمبر/ كانون الأول بأن يسري إلى حد بعيد بينما تتواصل الطعون القضائية.
وكانت تشاد في القائمة التي أعلنها ترمب في سبتمبر/ أيلول لكن جرى رفعها في أبريل/ نيسان. وكذلك كان العراق والسودان في نسخ سابقة لأمر الحظر. وتستهدف السياسة الحالية فنزويلا وكوريا الشمالية أيضا. لكن هذه القيود لم يجر الطعن عليها في المحكمة.