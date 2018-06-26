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سياسة|لبنان

لبنان: إسرائيل رفضت تسوية نزاع حدودي بحري

الرئيس اللبناني ميشال عون
الرئيس اللبناني ميشال عون
26/6/2018

قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن إسرائيل رفضت الموافقة على ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك بعد شهر من بدء لبنان أول عملية يقوم لاستكشاف احتياطياته البحرية من النفط والغاز.

  • وقال عون على تويتر "إسرائيل لا تزال ترفض ترسيم الحدود البحرية المجاورة للمنطقة الاقتصادية الخالصة التي انطلق التنقيب فيها عن النفط والغاز".
  • ويقوم المسؤولون الأمريكيون بدور الوساطة بين لبنان وإسرائيل بشأن النزاع الحدودي البحري.
  • وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قال في وقت سابق هذا الشهر إن الأفكار الجديدة المقترحة عبر قناة الوساطة الأمريكية تثير احتمال التوصل إلى اتفاق جزئي هذا العام.
  • ويملك لبنان حدودا بحرية غير مرسمة مع إسرائيل تشمل منطقة بحرية على شكل مثلث مساحتها 860 كيلومترا مربعا. وتقع المنطقة على امتداد ثلاثة من مناطق امتيازها البحرية العشرة للطاقة.
  • وكان لبنان وقع في فبراير شباط أول اتفاق للاستكشاف والانتاج لمنطقتي الامتياز البحريتين رقمي أربعة وتسعة مع اتحاد شركات يضم توتال الفرنسية وإيني الإيطالية ونوفاتك الروسية.
  • ويحوي الامتياز رقم تسعة منطقة بحرية تطالب كل من إسرائيل ولبنان بالسيادة عليها، لكن اتحاد الشركات يقول إنه ليس لديه خطط للتنقيب في المنطقة المتنازع عليها.
  • ويقع لبنان، الذي بدأ أول استكشافاته البحرية في مايو أيار، في حوض الشام بشرق البحر المتوسط، حيث جرى اكتشاف عدد من حقول الغاز شبه البحرية الكبيرة منذ 2009 في المياه القبرصية والإسرائيلية والمصرية.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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