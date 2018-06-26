تقرير: مقترح إسرائيلي لإقامة ميناء بحري لغزة في قبرص

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل وافقت مبدئيا على إقامة ميناء بحري في قبرص لنقل البضائع إلى قطاع غزة، شريطة إعادة حركة حماس جنود الاحتلال الإسرائيلي المحتجزين لديها.

وقالت القناة الإسرائيلية الثانية (الإثنين) إن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وافق "من حيث المبدأ"، على إقامة الميناء البحري في قبرص تحت إشراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد ليبرمان أن موافقته على بناء الميناء ستكون مقابل إفراج حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بقطاع غزة عن الجنود والجثث الإسرائيلية المحتجزة في القطاع.

وقالت القناة إن بناء الميناء يأتي "لتسهيل حياة سكان غزة".

ونقلت القناة عن ليبرمان قوله إنه من المتوقع أن تقوم الإدارة الأمريكية بضخ كم كبير من الأموال لاستخدامها في أغراض إنسانية في قطاع غزة.

والتقى ليبرمان (الجمعة) الماضي نظيريه القبرصي واليوناني، في نيقوسيا، لبحث التحديات المشتركة، من بينها حماية الحدود.

ويعاني أكثر من مليوني فلسطيني في غزة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 12 عامًا.

وبدأت إسرائيل في حصار غزة عقب فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية، عام 2006، ثم عززته إثر سيطرة الحركة على القطاع، في العالم التالي.

وفي أبريل/ نيسان 2016، أعلنت كتائب القسام، الذراع المسلح لحماس، عن وجود 4 جنود إسرائيليين أسرى لديها، دون أن تكشف عن حالتهم الصحية ولا عن هويتهم، باستثناء الجندي آرون شاؤول، الذي أعلن المتحدث باسم الكتائب، أبو عبيدة، في 20 يوليو/تموز 2014، عن أسره، خلال تصدي مقاتلي القسام، لتوغل بري إسرائيلي شرقي مدينة غزة.

وترفض حماس، بشكل متواصل، تقديم أي معلومات عن الإسرائيليين الأسرى لدى ذراعها المسلح.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أعلنت عن فقدان جثتي جنديين في قطاع غزة خلال حرب عام 2014 هما آرون شاؤول، وهدار غولدن، لكن وزارة الأمن الإسرائيلية عادت وصنفتهما في يونيو/حزيران 2016، على أنهما "مفقودان وأسيران".

وإضافة إلى الجنديين، تحدثت إسرائيل عن فقدان إسرائيليين اثنين أحدهما من أصل إثيوبي والآخر من أصل عربي، دخلا غزة بصورة غير قانونية خلال عامي 2014 و2015.