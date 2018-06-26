تشابه الأسماء يهيمن على البرلمان التركي الجديد

أظهرت تقارير إخبارية تركية أن تشابه الأسماء كان سمة مميزة في البرلمان التركي الجديد الذي أسفرت عنه الانتخابات التي أجريت في البلاد في 24 يونيو/حزيران الجاري.

وجاءت أسماء بعض أعضاء البرلمان الجديد كالتالي:-

31 نائبا يحمل اسم "أحمد"

27 نائبا يحمل اسم "مَهْمَتْ"

20 نائبا يحمل اسم "مصطفى"

12 نائبا يحمل اسم "علي"

8 نواب يحملون اسم "إبراهيم"

6 نواب يحملون اسم "حسن"

3 نواب يحملون اسم "إسماعيل"

ويعتزم البرلمان التركي عقد جلسته الأولى في الدورة التشريعية السابعة والعشرين، في اليوم الثالث الذي يعقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت الأحد الفائت.

وشهدت تركيا، الأحد الماضي، انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بلغت فيها نسبة المشاركة رقما قياسيا، نحو 88 بالمائة، بحسب نتائج غير رسمية.

وأظهرت النتائج حصول مرشح "تحالف الشعب" للرئاسة رجب طيب أردوغان، على 52.55 بالمائة من أصوات الناخبين، فيما حصل مرشح حزب الشعب الجمهوري محرم إنجه، على 30.67 بالمائة من الأصوات.

وفي انتخابات البرلمان، حصد تحالف الشعب الذي يضم حزبي "العدالة والتنمية" و"الحركة القومية" 53.62 بالمائة من الأصوات (343 من أصل 600 مقعد)، فيما حصل تحالف الأمة الذي يضم أحزاب "الشعب الجمهوري" و"إيي" و"السعادة"، على 34.04 بالمائة من الأصوات (190 مقعدا)، وحزب الشعوب الديمقراطي على 11.62 بالمائة (67 مقعدا).

وكانت نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات مرتفعة إذ بلغت نحو 87 في المئة مما دفع المجلس الأعلى للانتخابات إلى وصفها بأنها "صحية".