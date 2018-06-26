المحكمة العليا تؤيد قرار ترمب حظر دخول مواطني دول مسلمة

قضت المحكمة العليا الأمريكية بتأييد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن منع دخول مواطني خمس دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وأصدرت هيئة المحكمة قرارها بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة لتنهي بشكل مؤقت معركة شرسة في ساحات المحاكم حول ما إذا كان القرار سياسة تمثل حظرا غير قانوني ضد المسلمين. ويهيمن المحافظون على هيئة المحكمة العليا بأغلبية خمسة قضاة.

وفرض القرار التنفيذي حظرا دائما على مواطني ست دول، خمس منها مسلمة، دخول الولايات المتحدة.

والدول التي شملها الحظر هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال وكوريا الشمالية.

ورأت المحكمة أن قرار ترمب "يتفق مع نطاق السلطات الرئاسية" بموجب قانون الهجرة الأمريكي. وقالت المحكمة في قرارها الذي صاغه رئيسها جون روبرتس، أن الرئيس لم يفعل سوى استخدام صلاحياته بطريقة شرعية فيما يخصّ الهجرة.

واضاف روبرتس "لقد قدمت الدولة مبررات كافية لجهة الأمن القومي"، موضحا أن المحكمة لا تعبر "عن رأي بشأن صحة السياسة".

وقالت إدارة ترمب إنه تم فرض الحظر نظرا لوجود بيئات "عالية الخطورة" في تلك الدول، وعدم تعاون حكوماتها بشكل كافٍ مع المطالب الأمريكية فيما يتعلق بتبادل المعلومات".

وعرقلت محاكم أدنى درجة حظر السفر الذي أعلنه ترمب فضلا عن نسختين معدلتين سابقتين، في طعون قانونية رفعتها ولاية هاواي وجهات أخرى.