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الصحة العالمية تحذر من تفاقم الوضع الإنساني في الحديدة

أطفال من الحديدة في مدرسة بعد فرارهم من المنازل بسبب القصف-21 يونيو
أطفال من الحديدة في مدرسة بعد فرارهم من المنازل بسبب القصف-21 يونيو
26/6/2018

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء من تفاقم الوضع الإنساني والصحي المتدهور جراء تصاعد القتال في محافظة الحديدة في غربي اليمن.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، إن محافظة الحديدة تعاني بالفعل من أعلى معدلات سوء التغذية في اليمن، وإن تصاعد القتال هناك قد يزيد من عدد الحالات المصابة بسوء التغذية.

وأضافت المنظمة أنها استجابت لمعالجة حالات سوء التغذية الحاد في الحديدة مشيرة إلى أن هناك سبعة مراكز تغذية علاجية تعمل بكامل طاقتها في المحافظة.

وأبلغت السلطات المحلية عن وصول 800 أسرة، إلى مديرية المراوعة في محافظة الحديدة هربا من القتال، بينما وصل نازحون إلى العاصمة صنعاء قادمين من الحديدة، غير أن مجموع الأرقام غير متوفر حتى الآن.

وتخوض القوات الموالية للحكومة مدعومة بالتحالف السعودي الإماراتي، معارك ضد الحوثيين على ساحل البحر الأحمر منذ أسابيع، وأطلق التحالف في 13 يونيو/حزيران هجوما باتجاه مدينة الحديدة بعد أن وصلت إلى مشارفها.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للحكومة، تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في مارس/ آذار 2015 دعما للحكومة المعترف بها دوليا بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع منذ التدخل السعودي إلى مقتل نحو عشرة آلاف شخص في ظل أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة الأسوأ في العالم حاليا.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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